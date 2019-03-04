Didem Soydan'dan, Bebekleri İçin Instagram Hesabı Açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e Ağır Sözler

Didem Soydan'dan, Bebekleri İçin Instagram Hesabı Açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e Ağır Sözler

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, henüz doğmamış bebeklerine Instagram hesabı açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i yerden yere vurdu.

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu'nun kızları Lila Hatipoğlu'na Instagram hesabı açmasıyla başlayan yeni akıma Fahriye Evcen ve Burak Özçivit de katıldı.

ELEŞTİRİLERE HEDEF OLDU

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bebekleri için açtıkları Instagram hesabı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

DİDEM SOYDAN SİNİRLENDİ

Cesur pozlarıyla olay olan Didem Soydan, henüz doğmamış çocukları için Instagram hesabı açanlara sinirlendi.

"BU DÜPEDÜZ RUH HASTALIĞI"

Soydan, "Vay arkadaş mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum. Ama bu düpedüz ruh hastalığı" ifadelerini paylaştı.

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YORUMLAR (15)

  • CİNCONLU:
    Arkadaşım Parayamı ihtiyacınız var, Dizi, film, Reklam şu bu Milyonları zaten kazanıyorsunuz, Ne gereği var gerçekten de.
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  • TRAK59:
    KARAN MI BU NASIL İSİM ULAN . . . . DİDEM HANIM HAKLISIN AMA DAHA ŞİMDİDEN KAZANACAKLARI PARANIN PEŞİNDELER. . . BABAMIN HAYRINAMI AÇIYOR ISNTAGRAM HESABI. . .
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