Didem Soydan'dan, Bebekleri İçin Instagram Hesabı Açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e Ağır Sözler
Cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, henüz doğmamış bebeklerine Instagram hesabı açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i yerden yere vurdu.
Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu'nun kızları Lila Hatipoğlu'na Instagram hesabı açmasıyla başlayan yeni akıma Fahriye Evcen ve Burak Özçivit de katıldı.
ELEŞTİRİLERE HEDEF OLDU
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bebekleri için açtıkları Instagram hesabı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
DİDEM SOYDAN SİNİRLENDİ
Cesur pozlarıyla olay olan Didem Soydan, henüz doğmamış çocukları için Instagram hesabı açanlara sinirlendi.
"BU DÜPEDÜZ RUH HASTALIĞI"
Soydan, "Vay arkadaş mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum. Ama bu düpedüz ruh hastalığı" ifadelerini paylaştı.
YORUMLAR (15)
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Arkadaşım Parayamı ihtiyacınız var, Dizi, film, Reklam şu bu Milyonları zaten kazanıyorsunuz, Ne gereği var gerçekten de.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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KARAN MI BU NASIL İSİM ULAN . . . . DİDEM HANIM HAKLISIN AMA DAHA ŞİMDİDEN KAZANACAKLARI PARANIN PEŞİNDELER. . . BABAMIN HAYRINAMI AÇIYOR ISNTAGRAM HESABI. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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didem sen çok normalsin gerçi bize çok faydan alıon günlük 2-3 kezCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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çıplak kadın konuştu neyse dinlemiyoruzCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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bir tarafları açmakla ünlü olunuyorsa, ben ona ünlü demem arkadaş.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır