Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor Cesur paylaşımlarıyla her fırsatta adından söz ettirmeyi başaran Didem Soydan, son olarak sokak ortasında transparan kıyafetiyle göz kamaştırdı.

Ünlü model Didem Soydan, cüretkar paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Soydan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara her zamanki gibi takipçilerinden beğeni yağdı. Güzel fiziğiyle adından söz ettiren Soydan, sık sık paylaşım yaptığı Instagram'da eleştirilere de maruz kalıyor.