Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
Ünlü manken Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerinin yarısını ve iç çamaşırsız giydiği pantolonun fermuarını açarak asker selamı verdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde asker selamı verdi. Soydan'ın poz verirken göğüslerinin yarısını ve pantolonun düğmesini açması ise herkesi şaşkına çevirdi.
TÜRK BAYRAĞI ÖNÜNDE ASKER SELAMI VERDİ
Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaşarak gündeme gelen Didem Soydan bu sefer de yarı çıplak poz verdi. Türk bayrağı önünde asker selamı veren Soydan, iç çamaşırsız giydiği pantolonun fermuarını ve göğüslerinin yarısını açtı. Soydan, kimsenin anlama veremediği pozunu "Analog" notuyla 639 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.
BALKONDA ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ
Yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen Didem Soydan, geçtiğimiz Ağustos ayında evinin balkonunda üstsüz poz vermişti. Soydan yarı çıplak fotoğrafını "06.48" notuyla paylaşmıştı.