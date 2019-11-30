Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi

30.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:41

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde asker selamı verdi. Soydan'ın poz verirken göğüslerinin yarısını ve pantolonun düğmesini açması ise herkesi şaşkına çevirdi.

TÜRK BAYRAĞI ÖNÜNDE ASKER SELAMI VERDİ

Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaşarak gündeme gelen Didem Soydan bu sefer de yarı çıplak poz verdi. Türk bayrağı önünde asker selamı veren Soydan, iç çamaşırsız giydiği pantolonun fermuarını ve göğüslerinin yarısını açtı. Soydan, kimsenin anlama veremediği pozunu "Analog" notuyla 639 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.

BALKONDA ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

Yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen Didem Soydan, geçtiğimiz Ağustos ayında evinin balkonunda üstsüz poz vermişti. Soydan yarı çıplak fotoğrafını "06.48" notuyla paylaşmıştı.