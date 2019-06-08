Didem Arslan Yılmaz: Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ı istemişse bence sorun yok

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın "Benim tercihim tartışmayı Uğur Dündar'ın yönetmesi olur, mecraya gelince biz bir yerden yayını yaparız isteyen kanallar alır yayınlar" ifadesini değerlendirdi.

Dündar'ın konuya dair açıklamasına da atıfta bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

"Demokrasimize büyük katkısı olacağına inandığım iki değerli adayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun buluşmasına vesile olmak da güzel. Sayın Binali Yıldırım, Sayın Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü istemişse bence sorun yok, önemli olan bu yayının yapılması."