Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Hasan, kurtarılamadı (2) HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİDiyarbakır'da serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan ve ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla sudan baygın çıkarılan Hasan Akdoğan (18), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır'da serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan ve ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla sudan baygın çıkarılan Hasan Akdoğan (18), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Akdoğan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan gencin cenazesi otopsi için morga konuldu.

Kaynak: DHA