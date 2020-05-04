DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'den Atatürk Havalimanı açıklaması
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DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'den Atatürk Havalimanı açıklaması

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'den Atatürk Havalimanı açıklaması
04.05.2020 22:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:55

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'den Atatürk Havalimanı açıklaması Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki Sahra Hastanenin tamamlanmasıyla birlikte kargo, genel havacılık ve ambulans uçaklarına şu anda olduğu gibi Annex-14...

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'den Atatürk Havalimanı açıklaması

İSTANBUL - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki Sahra Hastanenin tamamlanmasıyla birlikte kargo, genel havacılık ve ambulans uçaklarına şu anda olduğu gibi Annex-14 standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden hizmet sağlanmaya devam edilecek" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, bin kişilik yapımı süren pandemi hastanesi inşasının da sürdüğü Atatürk Havalimanı'nda ki kargo ve genel havacılık hizmetlerine devam eden piste ilişkin açıklamada bulundu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Keskin, "Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki Sahra Hastanesi inşaatı ile 05/23 pistinden gerçekleştirilen tüm kargo ve genel havacılık operasyonları birbirinden bağımsız olarak kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hastanenin tamamlanmasıyla birlikte kargo, genel havacılık ve ambulans uçaklarına şu anda olduğu gibi Annex-14 standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden hizmet sağlanmaya devam edilecek" dedi.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'den Atatürk Havalimanı açıklaması

Kaynak: İHA

Manşet

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