DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde takip ettikleri PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Nazım Tuncer'in baba evi olan Uşak'ın Banaz ilçesi Kızılhisar Köyü'nde yaşayan anne ve babasına acı haber verildi. Polis memuru Nazım Tuncer'in saldırıda yaralanıp hastaneye kaldırılması üzerine Kaymakam, İlçe Emniyet Müdürü ve jandarma komutanı aileye önce geçmiş olsuna geldi, ancak ziyaret sırasında şehit haberi gelince acı haber anne babaya bildirildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde takibe alınan teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan 2 polis, olay yerinden helikopterle alınarak, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Polis memurunun terör saldırısında yaralandığı haberini vermek üzere anne ve babasının yaşadığı Uşak'ın Banaz İlçesi Kızılhisar Köyü'ndeki evine Banaz İlçesi Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar ambulans eşliğinde gitti. Kaymakam Çağlar, baba Mehmet Tuncer (61) ile anne Ayşe Tuncer'e (60), oğulları Nazım Tuncer'in terör saldırısında yaralandığı haberini verip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak bir süre sonra hastanede tedavi alınan polis memuru Nazım Tuncer'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu haberi geldi. Önce geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Çağlar, ardından da anne ve babaya oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

Kızılhisar Köyü'nde çiftçilik yapan aile oğullarının şehit haberiyle yıkıldı. Anne ve babayı yakınları teselli etmeye çalıştı. İki katlı evin balkonun dev Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler eve akın etti. Anne ve babaya başsağlığı dileğinde bulunuldu. Şehidin bazı yakınları baygınlık geçirince evin önünde bekletilen ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal da şehidin baba evine gelerek başsağlığı diledi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli, evli 2 çocuk babası olan Nazım Tuncer'in yarın (Salı) Kızılhisar Köyü'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit evinden detay görüntüler

-Bayraktan detay

-Ambulanstan görüntü

-Evin dışında toplanan köylülerden görüntü

-Protokol üyelerinden görüntü

-Şehit Polisin fotoğrafı

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN- Feyzi DAVULCU/ BANAZ(Uşak),

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kaynak: DHA