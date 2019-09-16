Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu saldırıda yer almış

16.09.2019 12:43

İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi. 'Botan' kod adlı terörist İbrahim Tatlı'nın( 27), Tunceli'de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'nda görevli güvenlik güçlerine 12 Haziran günü düzenlenen 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer aldığı öğrenildi.

GÜNLERCE TAKİBE ALINDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışma başlattı. Sürdürülen çalışmalarda, 2 askerin şehit edildiği saldırıda yer alan 'Botan' kod adlı İbrahim Tatlı ile bir grup teröristin Tunceli kırsalındaki Geyiksuyu ile Baylık köyü bölgesinde bulundukları tespit edildi. Bu sabah saatlerinde bölgede operasyon başlatan güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 'Botan' kod adlı terörist İbrahim Tatlı etkisiz hale getirilirken, kaçan diğer teröristlerin bulunması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

NE OLDU?

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken 2 asker yaralanmıştı. Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin 12 Nisan'da evlendiği ancak düğün yapamadığı, son mesajında da "Can vermeye her daim hazırız" dediği ortaya çıkmıştı. Diğer şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın da dün akşam babasıyla telefonda görüştüğü ve operasyona çıktığı bilgisini verdiği öğrenilmişti.

Kaynak: DHA