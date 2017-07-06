Dha Yurt Bülteni-4
1))KILIÇDAROĞLU, KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANI YAHYA KAPTAN' IN MEZARINI ZİYARET ETTİAdalet Yürüyüşü'nde Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi'nde konaklama alanında geceyi geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güne Tavşancıl'da bulunan Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya...
1))KILIÇDAROĞLU, KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANI YAHYA KAPTAN' IN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Adalet Yürüyüşü'nde Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi'nde konaklama alanında geceyi geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güne Tavşancıl'da bulunan Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret ederek başladı.
Yahya Kaptan, Kurtuluş Savaşı sırasında Kocaeli'de örgütlenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığını bildirerek mücadeleye katıldı. Yahya Kaptan ulusal mücadelenin Kocaeli'deki temsilcisi oldu. Yahya Kaptan 1920 yılında 29 yaşında şehit olurken, Tavşancıl'da toprağa verildi. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk da Yahya Kaptan'a geniş yer verdi. Adalet Yürüyüşü'nde geceyi Tavşancıl'da kamp alanında geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret ettim. Yahya Kaptan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunda uzun uzun söz ettiği bir milli kahramanımız. Duamızı ettik, Allah rahmet eylesin. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden, hayatını veren herkese şükran borçluyuz. Onları rahmetle anmak, onları her zaman her ortamda, her yerde anmak bizim temel görevlerimizden birisidir" dedi.
Görüntü Dökümü
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Mezarı ziyaretten görüntü
Dua etmesi
KOCAELİ/DHA
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KONVOYA SİYAH MİNİBÜSLE SALDIRI HAZIRLIĞI (EK)
2KOCAELİ' DE GÖZALTINA ALINAN OĞUZHAN K. KAYSERİ' YE GETİRİLDİ
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince,"Adalet Yürüyüşü"ne minibüs ile saldırı planladığı iddiasıyla Kartepe' de gözaltına alınan Oğuzhan K. Kayseri' ye getiridi. Oğuzhan K. nın Kayseri Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürüyor
Görüntü Dökümü
-------------------(ÖZEL GÖRÜNTÜLER )
-Zanlının Emniyet Müdürlüğü çıkışı
-Zanlının Adli Tabiplikten çıkarılışı
-Genel detaylar
(Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Zafer BARIŞ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ DHA)
2 dakika 33 saniye/ 80 MB
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3)BAŞKALE DE ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞUN ACI HABERİ BABAOCAĞINA ULAŞTI
VAN' ın Başkale ilçesinde PKK lı teröristlerin askeri araca düzenlediği EYP li saldırıda şehit olan Uzman Jandarma 4'üncü Kademeli Çavuş Emrah Ceylan' ın acı haberi memleketi Denizli ye ulaştı. PKK lı teröristler 3 Temmuz günü Başkale-Van karayolunun 60'ncı kilometresindeki Güzeldere mevkiinde askeri araca el yapımı patlayıcı ve roketle saldırı düzenledi. Saldırıda Uzman Çavuş Emrah Ceylan ağır yaralandı. Ağır yaralanan ve Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne getirilen Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Senem Ceylan ile evli olan ve 11 yaşında Süleyman adında bir oğlu bulunan şehit Ceylan'ın naaşı, bugün saat 12.00'de, Denizli Çardak Havaalanı'na getirilecek. Denizli'deki baba evinde helallik alındıktan sonra Aydın'ın Karacasu İlçesi Esençay Mahallesi'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Şehidin yaralandığı gün haber verilen ailesinin aynı gün Van'a hareket ettiği öğrenildi. Şehit yakınlarının bugün cenazeyle birlikte kente geleceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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Şehidin fotoğrafı, çoçcuğuyla birlikte fotoğrafı
Bayrakt asılırken
Evden görüntü
Yakınlarından görüntü
Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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4)HATAY'DA YAKALANAN DEAŞ ÜYESİ 5 CANLI BOMBA ADLİYEDE
RAMAZAN Bayramı'nda eylem yapmak üzere Türkiye'ye girmeye çalışan, Hatay sınırında MİT ile polisin ortak operasyonuyla yakalanan 5 canlı bomba ile onlara yardım ve yataklık yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 2'sinin üzerinden patlamaya hazır bomba ele geçirilmişti.
Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da Hatay Altınözü karayolu Kuruyer Mevkii'nde Suriye'den ülkeye giren 5 kişiyi yakaladı. Suriye plakalı araçta yakalanan eylemcilerden 2'sinin vücuduna sarılı ve patlamaya hazır halde intihar kemerleri, herhangi bir can ve mal kaybı olmadan etkisiz hale getirildi. Teröristler ile birlikte ele geçirilen canlı bomba yeleklerinde yapılan ilk incelemede patlayıcıların 'parça tesirli el bomba fünyeli' olduğu, şüphelilerin 3'nün Suriyeli, 2'sinin ise Türk vatandaşı olduğu belirlendi. Operasyonun devamında canlı bombalara yardım ve yataklık yapan 3 kişi daha gözaltına alındı. DEAŞ'lı olduğu belirtilen terörislerin Ramazan Bayramı nedeniyle metropol kentlerde sansasyonel eylemler planladığı anlaşıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 8 şüpheli bu sabah geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA
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5)PKK'NIN ŞEHİR YAPILANMASINA DARBE
ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 9'u kadın 28 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kentte çökertilen örgütün şehir yapılanmasını canlandırmaya çalıştığı bildirildi.Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik sürdürülen teknik ve fiziki takipte elde edilen bilgiler doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 23 Haziran'da düzenlediği operasyonda 9'u kadın 28 kişi gözaltına alındı. 45 adrese eş zamanlı yapılan baskında yakalanan şüphelilerin, bazılarının terör örgütü adına keşif ve eylem yapmak için kırsaldan kente gelen teröristleri evlerinde barındırdıkları, bazılarının da yasa dışı gösterilere katıldığı ileri sürüldü. 24 Kasım 2016'da Adana Valilik binası otoparkında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı saldırının ardından ardı ardına yapılan operasyonlarda terör örgütünün şehir yapılmasının çökertildiği, gözaltına alınan 28 şüphelinin çökertilen yapıyı yeniden canlandırmaya çalıştığı bildirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan PKK'lılar geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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Polis aracının gelişi
Gözaltına alınanların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
Adli Tıp Birimi tabelası
Polis aracının gidişi
Haber: Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,
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6)VALİ KARAHAN, GÖREVE BAŞLADI
GİRESUN'dan 21 Temmuz'da yayınlanan Valiler Kararnamesi'yle Denizli'ye atanan Vali Hasan Karahan, kentteki görevine başladı.
Denizli Valisi Hasan Karahan, dün (çarşamba) saat 18.00'de, Çardak Havaalanı'nda Denizli protokolü tarafından karşılandı. Kente gelen Vali Karahan'ı, Valilik binası önünde ise Denizli protokolü tarafından karşılama töreni düzenlendi. Vali Karahan'a eşi ve kızı da eşlik etti. Çiçek verilen Karahan, karşılamaya gelenlerle tek tek selamlaştı.
Açıklama yapan Vali Karahan, "Bugün göreve başladım. İnşallah, bizim ve şehrimiz için hayırlı olur. Güzel işler yaparız. Denizli artık kendini ispatlamış bir ilimiz. Bizde daha gelişmiş daha müreffeh, daha kalkınmış bir Denizli için elimizden geleni yapacağız. Bizde bundan sonra Denizliliyiz. Allah yardımcımız olsun" dedi.
Valilik Toplantı Salonu'nda özgeçmişi okunmasının ardından makamına oturan Vali Karahan, Denizli protokolünü ağırladı. Öte yandan kentte görev yapan valilerin bulunduğu panoya eski Vali Ahmet Altıparmak'ında fotoğrafı eklendi.
Görüntü Dökümü
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Vali Karahan'ın gelişi
Çiçek Takdim edilmesi
Protokolle selamlaşması
Toplantı salonundan ve makamdan detaylar
(Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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7)MARMARİS'İN ÜNLÜ BARLAR SOKAĞI'NDA POLİS DENETİMİ
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nin ünlü Barlar Sokağı'ndaki eğlence mekanlarında, 350 polis ile narkotik köpeği eşliğinde genel asayiş ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Marmaris Asayiş Büro Amirliği, motosikletli Yunus timlerinden oluşan 350 polis, Labrador cinsi narkotik köpeği 'Zeta' ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya koordinesinde huzur operasyonu yaptı. Kentte bulunan 112 sıralı disko ve gece kulüpleriyle ülkede tek olma özelliğine sahip Barlar Sokağı'nın tüm giriş ve çıkışları tutuldu. Polislerin bir kısmı sokakta dolaşanların kimlik kontrolünü yaptı. Bir bölümü eğlenmeye gelen kişilerin araçlarını kontrol etti. Disko ve gece kulüplerine giren ekipler, müziği kapattırarak vatandaşların sicil taraması, alkollü içkilerin kontrolü ve narkotik köpeği ile uyuşturucu madde araması yapıldı.
Saat 22.30'da başlayarak saat 02.00'de son bulan genel asayiş denetiminde; 2 bin 400 kişinin sicil taraması, 314 aracın plaka sorgusu yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 23 kişi gözaltına alındı. Evraklarında eksiklik bulunan ya da yasak alanlara park edilen 34'ü motosiklet olmak üzere toplam 68 araç otoparka çekildi.
Bir eğlence mekanının işletmecisinin park halindeki motosikletinin koltuk altı selesinde 70 gram esrar bulundu. Bir gece kulübünde ise 'stres çarkı' adlı oyuncağın üzerinde üstünde çarkın amblemi bulunan 2 uyuşturucu hap, 20 bandrolsüz alkollü içki ve uyuşturucu olduğu sanılan 10 hap ele geçirildi. Dört kurusıkı olmak üzere toplam 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçildi. El konulan uyuşturucular emniyete götürüldü. İşletmelerin çeşitli ruhsatları incelendi. Eksiklik bulunan işletmelere tutanak tutuldu.
Çocuklarıyla birlikte tatile gelen aileler denetimini tamamlayan 'Zeta' adlı narkotik köpeğini severek hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. İlk defa narkotik köpeğini canlı gördüğünü söyleyen Nalan Demir, "Ordu'dan ailemizle birlikte tatile geldik. Dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nı gezdik. İlk defa böyle polis denetimiyle karşılaşıyorum. Her yerde polis ekiplerini görünce bir an şaşırdım sonra kendimi huzurlu ve güvende hissettim" dedi.
AMAÇ GENÇLERİ KORUMAK
Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, "Muğla Narkotik Tim Müdürlüğü, Muğla ve Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, narkotik köpeği ve asayiş ekiplerimizle birlikte eğlence mekanlarına kapsamlı bir denetim yaptık. Denetimlerimizin önceliği gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan ve uyuşturucu belasından korumaktır. Eğlencenin kalbi olarak adlandırılan Barlar Sokağı'ndaki 112 disko ve gece kulübünde alkollü içki, uyuşturucu madde denetimi yapılarak sokak içinde ve mekanlarda vatandaşların sicil taraması yapılmıştır. Turizm sezonu boyunca sık aralıklara geniş çaplı "huzur ve güven" genel denetimlerimiz devam edecektir" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Barlar Sokağı'nın giriş ve çıkışlarını tutan polislerden görüntü
Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın başında bulunduğu polislerin Barlar Sokağı'na girmesi
Barlar Sokağı'nda bulunan sıralı disko ve gece kulüplerine denetim için giren polislerin görüntüsü
Müziği kapattıran polislerin eğlence mekanları içinde vatandaşların sicil taramasını yapması
"Zeta" adlı Labrador cinsi narkotik köpeği ile eğlence mekanlarında uyuşturucu madde araması
Narkotik köpeğinin park halinde motosiklet içinde uyuşturucu madde bulması ve polislerin incelemesi genel-ayrıntılı görüntü
(Toplam 6 dakika 28 saniye-467 MB görüntü)
Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),
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