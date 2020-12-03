Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu
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Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu

03.12.2020 22:16 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:17

Zonguldak'ta bir tavuk çiftliğinde, havalandırma sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 20 bin tavuk telef oldu. Çiftlikte zararın yaklaşık 200 bin TL olduğu belirtildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde tavuk yetiştiriciliği yapan Kenan Atmacı'ya ait 20 bin tavuğun bulunduğu çiftlikte havalandırma sistemi arızalandı. Sistem arıza verince, içeride ortalama 22 derece olması gereken ısı arttı. Isının artması üzerine 20 bin tavuk havasızlıktan telef oldu.

TAVUK ÖLÜLERİ, VETERİNER KONTROLÜNDE İMHA EDİLDİ

Atmacı ailesi, sabah saat 06.00 sıralarında kontrol için gittikleri kümeste tavukların telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. İlçe Gıda, Hayvancılık ve Tarım Müdürlüğü ekipleri çiftlikte inceleme yaparak tutanak tuttu. Çiftlikte zararın yaklaşık 200 bin TL olduğu öğrenildi. Tavuk ölüleri, Bakacakkadı Belediyesi'nin kamyon ve iş makineleri ile veteriner kontrolünde imha edildi.

"HAVASIZLIKTAN TELEF OLDULAR"

Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Sarıcık, çiftlikteki sistem arızası nedeniyle tavukların telef olduğunu söyledi. Meydana gelen olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Sarıcık, "Kümesimizde yemleme, sulama havalandırma otomatik. Havalandırma sisteminde arıza meydana geliyor.. Havalandırma sistemi arızalınca 22 derece olması gereken içerideki ısı arttı. Isı artıyor ve belli bir dereceden sonra tavuklar içerideki artan ısı nedeniyle havasızlıktan telef oluyor. Kümese bakınca fark etmişler. Ailemize geçmiş olsun" dedi.

Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu
Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yeliz ALAGÖZ

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