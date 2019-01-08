Dha Yurt Bülteni -22

EŞEKLE ALIŞVERİŞ YAPAN KİŞİ, MARKETİN MÜDÜRÜ ÇIKTI; MARKETE 4 BİN 545 TL CEZA

NİĞDE'de müşteri gibi markete eşekle gelerek alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili emniyete davet edilen Halil Gün'ün, şaka yaptığını söylediği öğrenildi. Markete 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden 4 bin 545 TL idari para cezası uygulandı.

Marketlerde alışveriş poşetlerinin 1 Ocak'tan itibaren parayla satılmaya başlamasının ardından yurdun değişik bölgelerinden sosyal medya üzerinde buna tepki görüntüleri yayınlandı. Niğde'de de bir kişi, merkez Terminal Caddesi'ndeki markete yöresel kıyafetler giyip eşekle içeri girdi. Market çalışanları ve müşterilerin şaşkın bakışları arasında alışveriş yapan kişi, aldıkları ürünleri de eşeğin üzerindeki heybeye doldurdu. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

MARKETİN MÜDÜRÜ ÇIKTI

Görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmada eşekle alışveriş yapan kişinin o marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili olarak emniyete davet edilen Halil Gün'in amacının poşet ücretlerini protesto etmek olmadığını, şaka için yaptığını söylediği öğrenildi.

MARKETE 4 BİN 545 TL CEZA

Eşekle girdiği markette müşteri gibi alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıkmasının ardından, Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işlem başlatıldı. Markete 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden 4 bin 545 TL idari para cezası uygulandığı belirtirilken, Gün hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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Eşek ile market içerisinde alışveriş yapması

Vatandaşların cep telefonu ile çekmesi

Kasa bekleyen eşek

Ürünleri eşeğin heybesine koyması

Haber: Ali KADI/NİĞDE,

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SİVAS'TA BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI

SİVAS'ta iki kişi arasında çıkan kavgada karnından ve bacağından bıçaklanarak yaralanan D.G. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise yakalandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çiçekli Mahallesi Altuntabak Caddesi üzerinde meydana geldi. D.G. (36) ile S.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.M. üzerinde bulunan bıçakla D.G.'yi karnından ve bacağından yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. D.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.M. ise Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Yaralının getirilişi

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,

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DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLU'NDA SİS VE KAR ULAŞIMI AKSATTI

DENİZLİ'de aşırı sis ve kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Denizli-Antalya Karayolu'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı yolda, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yaptı.

Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkisi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis etkili oldu. Karayolunun belirli noktalarında önlemler alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yolda zaman zaman zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Çalışmalar sırasında Karayolları'na ait 2 tuzlama aracında kısa süreli arıza meydana geldi. Ekipler araçları tamir etmek için yoğun çaba sarf etti.

Sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü, kar yağışı nedeniyle de buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıda araç yolda kalırken, bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek karın şiddetinin azalmasını bekledi.

Buzlanma nedeniyle yolda kaldığını ifade eden TIR sürücüsü Fahri Kısa, "Karayollarına ait tuzlama araçları çalışmadığı için yolda kaldık. Şu an yoldaki buzun erimesini bekliyoruz. Buz çözülmezse sabaha kadar burada bekleyeceğiz" dedi.

Burdur'un Tefenli ilçesine giden ve zinciri koptuğu için yolda kalan TIR sürücüsü Mustafa Göncü ise, "Maalesef zincirim koptuğu için yolda kaldım. Yolun durumu kötü araçlar çıkmıyor" diye konuştu.

Kar yağışında yola çıkarak zincir satanlarda görüldü.Soğuk havada zincir satarak para kazanmaya çalıştığını söyleyen Doğan Karakurt, "Yoğun bir kar yağışı var. Biz de arkadaşlarımla birlikte yolda kalanlara yardım ediyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Üç beş kuruş kazanırız diye bu soğukta çalışıyoruz. Şuana kadar 35 kişiye zincir sattım" dedi. Otomobilinde zincir bulunmadığı için ilerlemekte güçlük çeken ve zincir alan Güven Tan ise, yolun buzlandığını, otomobilini kontrol etmekte güçlük çektiğini belirterek yolda kaldığını ve taktırdığı zincir ile yoluna devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yoldan detaylar

Arıza yapan tuzlama aracından detaylar

Trafik ekiplerinden detaylar

Yolda kalan araçlardan detaylar

TIR sürücüsü Fahri Kısa röp.

Zincir alan Güven Tan röp.

Zincir satan Doğan Karakurt röp.

TIR sürücüsü Mustafa Göncü röp.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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KAR MANZARALI MERAKI ÖLDÜRÜYORDU

DENİZLİ'de kar yağışı altında dağlık alana çıkıp manzara fotoğrafı çektirmek isteyen 27 yaşındaki Şahin Cengiz, 15 metre yükseklikten düştü. Yoğun kar yağışı sebebiyle donma tehlikesi geçirip hipotermiye giren Cengiz, arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay bugün saat 22.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Seyir Tepesi Gözkaya Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşçılık yapan Şahin Cengiz, 3 arkadaşıyla birlikte kar yağışında gezintiye çıktı. Cengiz, burada fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Düştükten sonra da engebeli arazide yaklaşık 30 metre yuvarlanan Cengiz'in ayağı kırıldı.

Düştüğü arazide arkadaşlarının çabalarına rağmen kurtarılamayan Cengiz, için yağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, İtfaiye ve AFAD ekibi, kurtarma operasyonu başlattı. Kar yağışı altında engebeli arazide zor şartlar altında yapılan arama çalışmasında itfaiye ekipleri, yaralı Cengiz'e ulaştı. Kurtarma ekibinde yer alan sağlık personelleri, hipotermiye giren Cengiz'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ekiplerin 1 saatlik koordineli çalışmasının ardından kurtarılan Cengiz, sedyeyle taşınarak ambulansa bindirildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Arama çalışmalarından detaylar

-Arama yapan ekiplerden detaylar

-Cengiz'in sedyeyle taşınması

-Ambulansa bildirilen Cengiz'in hastaneye kaldırılması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı (3)

KAR YAĞIŞI GECE DE ETKİLİ OLDU

Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Soğanlı rampalarında yokuşu çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, diğer sürücülerin yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişlerine izin vermedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yolda kalan araçlar, araçları iten vatandaşlar

Yolda kalan araç sürücülerine diğer sürücülerin yardım etmesi

Arazi aracının yolda kalan minibüsü çekmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

Kaynak: DHA