Dha Yurt Bülteni -21

Otomobil Botan Çayı'na devrildi, 2 kardeş kurtarıldı, baba aranıyor (2) yeniden

SİİRT'te, Mehmet Selim Özalp'in (46) kontrolünden çıkan ve içerisinde 2 oğlunun da bulunduğu otomobil, Botan Çayı'na devrildi. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ekibi, Serhat (21) ve Sait Özalp (23) kardeşleri sudan çıkarırken, akıntıyla kaybolan sürücü Özaltp ise aranıyor.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Siirt- Eruh yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Selim Özalp yönetimindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Botan Çayı'na devrildi. İçerisinde sürücünün oğulları Serhat ve Sait'in de da bulunduğu aracın çaya düştüğünü görenler, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekibi de suda kaybolan baba ile 2 oğlunun bulunması için çalışma başlattı. Suya giren ekipler araçtaki 2 kardeşi kurtarıp, sudan çıkardı. Araçtan çıkarılan kardeşler, sağlık görevlilerince kontrolden geçirildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mehmet Selim Özalp'ın bulunması için ise AFAD ve UMKE'den 20 kişilik ekibin arama çalışmaları sürerken, bölgeye Bitlis'ten de dalgıç polisler gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Kazanın meydana geldiği yer

Kazada araç içerisinde bulunan kardeşler

Botan nehrinin görüntüsü

Olay yerine gelen ailenin görüntü

Jandarma ekiplerinin görüntü

UMKE ve AFAD ekiplerinin görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Cansız mankene 'taciz'e adli kontrol

ANTALYA'da, iş yerinin önünde cam fanus içinde sergilenen cansız mankenin üzerindeki 400 liralık kürkü çalıp mankeni 'taciz' eden 3 şüpheli, dün yakalandı. Şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 8 Nisan günü saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde, Marziye Ç.'ye ait giyim mağazasının önünde meydana geldi. Sabah iş yerine geldiğinde, mağaza önünde, kilitli cam fanus içinde bulunan cansız mankenin üzerindeki kürkün çalındığını fark eden Marziye Ç., polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, cansız manken üzerinde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, cansız manken üzerinde çok sayıda parmak izi tespit etti.

MANKENE TACİZ

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerden birinin, mankene 'taciz'de bulunulduğu da görüldü. Görüntülerde; 25- 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüphelilerin, önce kilidini açtıkları fanus içindeki mankeni çıkardığı, fotoğraf çektirdikten sonra üzerinde bulunan kürkü aldığı, içlerinden birinin de eteğini kaldırdığı cansız mankeni 3 kez öptüğü ve daha sonra 'taciz' ettiği görüldü.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin C.M.S., S.A. ve B.Ö. olduğunu belirledi. Dün akşam gözaltına alınan ve haklarında 'hırsızlık' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -

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Van'da HDP'li Bedia Özgökçe Ertan mazbatasını aldı

VAN Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen HDP'li Bedia Özgökçe Ertan, bugün İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Çıkışta açıklamalarda bulunan Ertan, "Gecikmiş de olsa mazbatamızı aldık. Şimdi bütün gücümüzle Van halkına hizmet etme zamanı geldi" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van'da 260 bin 495 seçmenin oyunu alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Bedia Özgökçe Ertan, bugün HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ve partililerle birlikte İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, seçimin tüm Van halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Seçimin üzerinden 10 gün geçtiğini belirten Ertan, "31 Mart akşamı itibariyle Van halkı tercihini, nasıl kullandığını ifade etmiş, sayım yapılmış, birleştirmeler yapılmış. ve o andan itibaren il ve ilçe seçim kurullarına düşen seçimleri ilan etmek ve mazbatayı bir an önce göreve başlamamızı sağlamak olmalıydı. İtirazlar seçim kanuna göre bu işleyen süreci durdurmaz. Ama şu ana kadar bütün ülke gündemi mazbata krizine yol açmış durumda. İtirazlar bahane edilerek mazbatalarımız geciktirilerek verildi. Bunun hukukla veya kanunla demokrasiyle açıklanacak bir tarafı yoktur. Gecikmiş de olsa mazbatamızı aldık. Şimdi bütün gücümüzle Van halkına hizmet etme zamanı geldi" dedi.

Ertan, halen mazbataları verilmeyen ilçelerin de olduğunu ve bir an önce mazbataların verilmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda HDP'nin Van Milletvekili olan Ertan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne artık Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğinin bildirimini yapacağını söyledi. Ertan, "Ben de bildirim yaparak artık belediye başkanlığı görevinde olacağımı bildireceğim. Bu durum Meclis'te sadece okunarak açıklanacak bir durum. Biz Van halkına bir söz verdik ve Van halkının huzuruna çıktık. Halkımız bize güvenip tercihini bizden yana kullandıö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, partililerle birlikte il seçim kuruluna gelmesi

-Mazbatasını alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan

-Mazbatadan detay

-Adliye binası

-Binadan çıkan Ertan ve beraberindeki partileler

-Ertan'ın açıklaması

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU/ VAN,-

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Eşi ile kavga ettikten sonra eşyaları yaktı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde eşi Bilge Ö.(49) ile tartışan Çetin Ö.(50), evdeki eşyaları kapı önüne çıkararak ateşe verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Uzunçayır Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Bilge Ö. ile Çetin Ö. evde biinmeyen bir nedenle tartıştı. Sinir krizi geçiren Çetin Ö., evdeki eşyaları dışarı çıkartarak ateşe verdi. Komşularının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eşyaları söndürmek istedi. Çetin Ö., itfaiye ekibine bıçakla saldırdı. Bunun üzerine gelen polis, Çetin Ö.'yü sakinleştirdi. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Çetin Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çetin Ö.'nün eşi Bilge Ö. ile 24 yıllık evli ve 2 çocukları bulunduğu öğrenildi. Bilge Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Sağlık ekiplerinin Çetin Ö.'ye müdahalesi

-Ambulansın ayrılması

-İtfaiye ekipleri

-Yanan eşyalar

-Vatandaşların olayı polise anlatması

-Olay yerinden fotoğraflar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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MALATYA'DA KAÇAK SİLAH OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Malatya'da, polis tarafından 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve kartuş ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silah kaçakçılığı ve ticareti' yapanlara yönelik yapılan soruşturma kapsamında isimleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 13 adrese eş zamanlı baskın yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ile kartuş ele geçirildi. Operasyonda, isimleri açıklanmayan 10 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Silahların bulunması

Operasyon

Tabanca mermileri

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 51

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Kavga ihbarına giden polislere sürpriz

SAKARYA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Fakültesi'nde kavga ihbarı alan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Tarafların gülüşmeleri üzerine kavganın bir senaryo olduğunu anlaşılırken, alkışlar eşliğinde pasta getirilerek Polis Teşkilatının 174 kuruluş yıldönümü kutlandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Turizm Fakültesi'nde kavga ihbarı alarak gelen polislere okul girişinde öğrenciler, "Çok geç kaldınız acele edin" dedi. Kavganın olduğu tarafa giden polis ekipleri kantinde devam eden kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Ancak daha sonra gülüşmeler üzerine kavganın senaryo olduğu anlaşıldı. Alkışlar eşliğinde üzerinde 'Polis Haftası kutlu olsun' yazılı pasta getirildi. Okuldaki Güvenlik Amiri Cafer Özen tarafından organize edilen kutlamada polislere, "Türk Polis Teşkilatının 174. yılı kutlu olsun" denilerek pasta üzerindeki mumların söndürülmesi istendi. Polisler öğrencilerle birlikte pastayı keserek, teşekkür etti.

Cafer Özen, "Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında güven huzurlu ve mutluluk içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri için, fedakarca, yorulmadan, caddelerde, sokaklarda, yağmur çamur demeden vatandaş odaklı, etkili süratli olarak emniyet ve asayiş hizmetlerini sunan polisimizin 174. yılını kutlarız. Arkadaşlarımız ile birlikte bu sürprizi hazırladık ve polis kardeşlerimize pasta ikram ettik." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kavgaya müdahaleye gelen polisler

Kavgayı ayırma anı

Pasta ikramı

Genel görüntü

HABER: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

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Mezarları, yaban domuzlarından tel örgüyle koruyorlar

ORDU'nun Perşembe ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen yaban domuzları, 'ayı kulağı' denilen bitki kökü bulabilmak için mezarlara zarar veriyor. Vatandaşlar da özellikle yeni defin yapılan mezarların üzerlerini tel örgü ile kapatarak, önlem almaya çalışıyor.

Ordu'da aç kalan yaban domuzları, yerleşim yerlerine inmeye başladı. Havanın kararması ile sürü halinde köylere inen yaban domuzları, tarlalar ile fındık bahçelerine giriyor. Perşembe ilçesine bağlı Taflancık Mahallesi'nde de ot ve çiçek köklerini yiyen yaban domuzları, mezarlara da zarar veriyor. Yörede ayı kulağı olarak bilinen bitki kökünü yiyebilmek için mezarlıklara giren yaban domuzlarına karşı, vatandaşlar da yeni defin yapılan mezarların üzerlerini tel örgü ile kapatarak, önlem almaya çalışıyor.

Mahalle sakinlerinden Arif Ilgıt, yaban domuzları ile başa çıkamadıklarını belirterek, "Domuzlar yükseklerde aç kaldı, yiyecek aramak için alçaklara indi. Gece sürü halinde geliyorlar. 'Ayı kulağı' bitkisi var, mezarda, toprakta yetişiyor. Otlar, çiçekler arasındaki bu bitkiyi yemeye geliyorlar. Eşeledikleri mezarlarımız, zarar görüyor. Yeni defin olan mezarları telle korumaya çalışıyoruz. Tel olan mezara yanaşmıyorlar" dedi.

"KEMİKLER DIŞARIYA ÇIKIYOR"

Abdullah Soydan da, "Mezarlara giren yaban domuzları toprağı eşeliyor. Bitki köklerini yemek için toprağı eşelerken çürük tahtalara da denk geliyorlar. Tahta kırılıyor ve mezar zarar görüyor. Kemikler dışarı çıkıyor. Köpeklerimiz var ama yaban domuzu izi sürecek köpekler yok. Özellikle yeni mezarlara tel örgü yaparak önlem alıyoruz" diye konuştu.

-Görüntü Dökümü

-Abdullah Soydan ve Arif Ilgıt ile röportaj

Tel örgülü mezarlardan görüntü

-Mezarlıktan detay görüntü

-Yaban domuzlarının eşelediği mezarlardan görüntü

-Diğer detaylar

Süre: 4.02 DK Boyut: 600 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Kaynak: DHA