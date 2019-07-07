DHA YURT BÜLTENİ - 20

MAĞRAYA GİREN 9 KİŞİ MAHSUR KALDI (1)

ADANA'nın Kozan ilçesindeki Kozan Kalesi yakınında bulunan Keşiş Mağrası'na giren 9 kişi, içeride mahsur kaldı.

Olay, akşam saatlerinde, Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağrası'nda meydana geldi. Mağaraya giren 9 kişilik grup, içeriden çıkamadı. Polisi arayan grup, durumları hakkında bilgi verip, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, 9 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Mağaranın tabelasından görüntü

İtfaiye aracı ve mahsur kalan 9 kişiye ait araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),

==============================

PİKNİK DÖNÜŞÜ TRAKTÖRÜN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ 2 KADIN ÖLDÜ, 1 YARALI

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde piknik dönüşü meydana gelen kazada sarsıntı sırasında düştükleri traktörün üzerinden geçtiği 2 kadın öldü, sürücü ise hafif yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Gölyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Nail Şahin (62), beraberinde eşi Neslihan Şahin (52) ve akrabası Berrin Okçu (52) ile birlikte traktörle Gölyaka Mahallesi'ne pikniğe gitti. Piknik dönüşü Nail Şahin'in kullandığı 34 HZU 56 plakalı traktör, engebeli araziden geçerken römorkunda bulunan eşi Neslihan Şahin ile teyzesinin kızı Berrin Okçu sarsıntı sırasında yola düştü. Bu sırada traktörün üzerinden geçtiği Şahin ve Okçu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan iki kadın ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin ve Okçu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınan Nail Şahin'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alan Neslihan Şahin ve Berrin Okçu'nun yakınları hastaneye akın etti. Hastanede acı haberi alan iki kadının yakınları sinir krizleri geçirdi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Yaralıların acil servise kaldırılması

-Kaza yeri görüntüleri

-Kaza yapan traktörden detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ(Bursa),

=====================================

ÖNCE DÖVÜLDÜ SONRA CEP TELEFONU GASBEDİLDİ



ADIYAMAN'da, evine giderken N.A. (23) tarafından önü kesilip dövülen ve cep telefonu gasbedilen M.A. (20), hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. evine giderken iddiaya göre, N.A. tarafından önü kesildi. N.A., M.A.'yı dövüp daha sonra cep telefonunu gasbetti. N.A. olay yerinden kaçarken, yaralanan M.A.'yı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan M.A. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alıp, görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmayla N.A.'nın adresini belirleyen ekipler, Kahramanlar Caddesi üzerinde şüpheliyi gözaltına aldı. N.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yeri

Polisler

Polislerin kovalaması

Toplanan vatandaşlar

Gözaltına alınması

Emniyete götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

=======================

DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜ İZMİR'DE KUTLANDI



İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) yetkilileri tarafından düzenlenen 7 Temmuz Dünya Değişim Günü kutlandı.

İzmir'de, '7 Temmuz Dünya Değişim Günü' nedeniyle vatandaşlar Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı Seyir Terasları'nda bir araya geldi. Geçen yıl 'Değişim Nefesle Başlar' temasıyla kutlanan Dünya Değişim Günü, bu yıl 'Çevre Bilincinde Değişim' temasıyla kutlandı. Saat 19.30'da başlayan etkinliğe katılan İzmirlilere, doğru nefes alıp vermenin rutin hayatta pozitif bir katkı sağlandığı bilgisi aktarıldı. Bu amaçla etkinliğe katılanlara, doğru nefes alıp verme hakkında uygulamalı bilgi verildi.

Bu arada deniz manzarasına karşı yapılan nefes egzersizlerinin yanı sıra Bostanlı Seyir Terasları'na kurulan sahnede müzik grubu konser verdi. Vatandaşlar, müzik grubunun çaldığı parçalara eşlik ederken, bir yandan da dans etti. Saat 21.30'da kutlamalar sona ererken ULUDEF İzmir Temsilciliği, İzmirlilere çevre bilincini arttırmak amacıyla fidan dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Etkinliğe katılan vatandaşlardan görüntü

-Egzersiz yapan vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

=================================

DENİZLİ'DE DÜNYA DEĞİŞİM GÜNÜ KUTLANDI



DENİZLİ'de 7 Temmuz Dünya Değişim Günü, Uluslararası Değişim Federasyonu İl temsilciliğince kentteki bir parkta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) Denizli temsilciliği, Çamlık Parkı'nda 7 Temmuz Dünya Değişim Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Bu yıl 'Çevre Bilincinde Değişim' temasıyla kutlanan etkinliğe yaklaşık 50 kişi katıldı. Parkta kendilerine ayrılan bölümde sahneye çıkan müzik grubu, kısa bir konser verdi. Ardından ULUDEF üyesi Aslı Güven tarafından katılımcılara nefes çalışması yaptırdı. Etkinliğe katılanlar ayağa kalkarak nefes çalışması hakkında uygulamalı olarak bilgi sahibi oldu. ULUDEF İl Temsilcisi Zeki Güven düzenledikleri etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu. Güven, bu yıl çevre bilincini ön plana çıkarmak için etkinliği parkta organize ettiklerini belirterek, "Etkinliğimizde, nefes çalışmaları yapacağız. Ardından da misafirlerimize müzik dinletisi sunacağız. Etkinliklerimizde çevre bilincini insanlara aşılama amacıyla da 50 adet fidanın temsili olarak dağıtımını yapacağız" dedi.

İnsanların çevre bilinci konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Güven, "Çevremiz her geçen gün kirleniyor. Gün geçtikçe, hava, kara ve topraktaki kirlilik artıyor. İnsanların artık bu konu hakkında bilinçlenmesi gerekiyor. Ancak bu bilinçlenme kazanıldığında dünyamızı kurtarabiliriz. Biz doğa konusunda insanların çevrelerine iyi bakmalarını, kullandıkları malzemelere dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Plastik ve petrol ürünlerinin kullanılmaması yönünde bilgiler veriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Konserden detaylar

-Nefes çalışmasından detaylar

-Nefes çalışmasına katılan vatandaşlardan detaylar

-ULUDEF İl Temsilcisi Zeki Güven ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

========================

Kahta'da otomobil devrildi: 3 yaralı



ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adıyaman-Kahta yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Arılı köyü yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 HT 478 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber: Haci BOZKURT/ KAHTA(Adıyaman),

==========================

Kaynak: DHA