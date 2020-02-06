DHA YURT BÜLTENİ - 13

06.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:39

Yozgat'ta şehitler için mevlit

YOZGAT Valiliği, son günlerde meydana gelen terör olayları ve afetlerde yaşamını yitirenler ile güvenlik güçleri için mevlit okuttu.

Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii'nde öğle düzenlenen mevlit programına Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Salih Sezik ve emekli öğretim üyesi Ali Şakir Ergin tarafından okunan dualara vatandaşlar eşlik etti. Mevlit okunması ardından kurbanlar kesildi.

Vali Çakır, "Bugün mevlit okuttuk, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Allah hayırlarımızı kabul etsin. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. İçeride ve dışarıdaki düşmanlarımızı bertaraf etsin. Bütün afetlerden milletimizi korusun. O niyetle Allah'a yalvarış ve duada bulunduk. İnşallah Allah bunu kabul eder. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah vatanımızı milletimizi korusun" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 kişi aranıyor (2)

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 41'E ÇIKTI, KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasında ölenlerin sayısı 41'e yükseldi. Jandarma, AFAD, UMKE ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren, çığ altında kaldığı değerlendirilen kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çığ altından çıkarılan 3 kişi ambulanslarla Van'daki hastanelere nakledilirken, kar kütlesi altında olduğu değerlendirilen 2 kişi için bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün olay yerine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Narlıca köyünden olay bölgesine sivillerin geçişlerine de izin verilmiyor. Yolda tedbir alan jandarma ekipleri, geçişlere sadece köye kadar izin veriyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Feyat ERDEMİR-Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN, =============================

Anamur'da kapatılan dere yatağında göçük MERSİN'in Anamur ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde, ıslah edilip, üzeri kapatılan dere yatağında 12 metrelik göçük meydana geldi.

Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi 204 Sokak'ta üzeri kapatılan eski dere yatağında 2 gün önce 2 metre genişliğinde, 12 metre derinliğinde göçük oluştu. Anamur Belediyesi Fen İşleri Müdürülüğü'ne bağlı ekipler, araç ve yayalar için tehlike oluşturan göçüğü, kapattı.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, bu tür dere ıslahlarının 25-30 yıl önce yapıldığını ve ömrünü tamamladığını, göçüklerin de bu nedenle meydana geldiğini söyledi. Kılınç, ıslah edilen derelerin üzerlerinde, göçüklere karşı yenileme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Başkan Kılınç, çoğu sıcak asfalt ve parkelerle kaplı bölgelerin altında meydana gelen göçükleri tespit ederek, aciliyetine göre kapsamlı bir plan hazırladıklarını da ifade etti. Dere ıslahı yenileme çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Kılınç, "Zaman içerisinde tabiatın, doğanın vermiş olduğu tahribat neticesinde ciddi çökmeler, yıkılmalar, bu oynamalar oluşuyor. Bu tür çalışmaların malzemelerini üretmek için konkosör tesisi ve taş ocağı kurduk. Buradaki göçüğün kapatılmasının ardından ikinci bir göçük de Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Ekiplerimiz göçüklere karşı çalışma başlattı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Göçüğün olduğu yerin üzeri parkelerle kapalı hali-Genel görüntüler-Mahalleden genel görüntü-Çalışmalardan genel ve detay görüntüler-Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın görüntüsü -İkinci göçüğün olduğu yerden görüntü -Başkan Hidayet Kılınç ile röp.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),============================

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı ŞANLIURFA'da kafa kafaya çarpışan minibüs ile otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Halil A'nın kullandığı 63 FC 307 plakalı minibüs ile karşı yönde ilerleyen Mehmet B.'nin kullandığı 31 K 2521 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde çıkarılan yaralılar, ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Şarampole devirilen araçlar ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilğili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Kazaya karışan araçlarŞarampolden çıkarılan otomobilGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - ============================

Su borusu patladı, cadde göle döndü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde su borusunun patlaması sonucu cadde ve bazı sokaklar göle dönerken, araç trafiğine kapatıldı.

Öztrak Caddesi'nin altından geçen su borusunda henüz belirlenmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından cadde ile bağlı bazı sokaklar suyla kapanırken, adeta göle döndü. Suyla kaplanan caddeler zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, ilçenin Fevzipaşa Mahallesi'nin tamamına, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin bir bölümüne su verilemedi. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, patlağı onarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Ana isaleye bağlı 3-5 mahallenin suyunu besleyen 300'lük asbest boru patlamış. Bir saatliğine şehrin tamamının suyunu keseceğiz. Burası azaldıktan sonra diğer mahalleyi besleyen kısmı tamir ettikten sonra yeniden su verilecek. Bir saat tüm mahallelerde kesinti var. Sonra burası yapılana kadar da diğer bölgelerdeki su kesintisi bu tamirat bitene kadar sürecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Suyla kaplı cadde ve sokaklarEkiplerin çalışmasıBaşkan Akay'ın açıklamasıSuyla dolan caddeTrafiğe kapatılan alanlarDetaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),============================

Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü ANTALYA'da, viyadük yapımında beton blokların yerleştirilmesi sırasında ağırlığa dayanamayan vincin bomu (kolu) kırıldı. Bom ve beton bloklar kamyonun üzerine düşerken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde yapımı devam eden viyadüğün beton bloklarının montajı sırasında ağırlığa dayanamayan vincin bomu, büyük gürültüyle kırıldı. Bom ve beton bloklar, vinci taşıyan kamyonun üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kopan vincin yukarıdan görüntüsü-Aşağıda polisin inceleme görüntüsü-Zarar gören kamyonun görüntüsü-Beton bloklardan görüntü-Detaylar

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ================================

Apartman yöneticisi kadına paspas sapıyla saldırı iddiası DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, binadaki dairenin günlük kiraya verilmesinden rahatsız olup, imza toplayan apartman yöneticisi Ayfer Ses'e (59), evini kiraya veren Meryem Ç.'nin kızı Merve B.'nin, paspas sapıyla saldırdığı öne sürüldü. Kolu ve bacağında çatlaklar oluşan Ses ile Meyrem Ç. ve kızı Merve B., poliste birbirilerinden şikayetçi oldu.

Olay, pazar günü, Akçakoca'ya bağlı Hacı Yusuflar Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartman yöneticisi Ayfer Ses, Meryem Ç.'nin dairesini günlük olarak kiraya vermesinden rahatsız olup, imza toplayarak, bina sakinleriyle toplantı yaptı. Ayfer Ses, iddiaya göre, bu sırada eve gelen ve karşı dairesinde oturan Meryem Ç.'yi toplantıya çağırmak istedi. Kapıyı açan Meryem Ç.'nin kızı Merve B., yerdeki çöp torbasını kimin bıraktığını sordu. Ayfer Ses de çöpü kendisinin bırakmadığını, günlük kiraya verdikleri kişilerden birinin bırakmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Merve B., paspasın sapı ile Ses'e saldırarak, başına ve vücuduna vurup, tekme attı. Merve B., daha sonra çöp torbasını Ses'in başına fırlattı. Taraflar, birbirine saldırmaya başlarken, sesleri duyan apartman sakinleri de dışarı çıkıp, araya girdi.

Yaralanan Ayfer Ses, hastaneye gitti. Sağ elinde çatlak, sol bacağında ödem oluşan Ses, tedaviye alınırken, eli ve bacağı sargıya alındı. Polise giden tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılarak, ifadeleri alındı.

TARAFLARA KARŞILIKLI KORUMA KARARI

Meryem Ç. ve kızı Merve B., can güvenliklerinin olmadığı yönünde şikayette bulunurken, 3 ay süreyle 'çağrı üzerine koruma kararı' verildi. Ayfer Ses ve eşine koruma kararı bildirilerek, herhangi bir saldırıda bulunmaları halinde suç işlemiş olacakları iletildi. Ayfer Ses de Meryem Ç. ve kızı Merve B. hakkında şikayette bulunurken, aynı koruma karar alındı.

'DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETTİ'

Ayfer Ses, olay günü toplantı yaptıklarını belirterek, "Dairelerimiz karşılıklı, toplantıya onu da çağırmak için kapısını çaldım. Kapısının önündeki çöpü sordu. Ben de kiracılarının bırakmış olabileceğini söyledim. Direkt benim üzerime sopayla saldırdı, bana tekmeler attı. Parmağımda çatlak var, başıma darbeler aldım, ayağım aynı şekilde. Toplantıdakiler elinden zor aldı. Daha önce de tehditler savuruyordu, can güvenliğim yoktu. Şikayetçi oldum" dedi.

'KOCASIYLA BİRLİKTE SALDIRDI'

Meryem Ç. ise dairenin 1 aydır kullanılmadığını, çöplerin yönetici tarafından kapısına bırakıldığını iddia ederek, "Kızımı yorgan bırakması için daireye gönderdim. Kızıma, yöneticilik yapan kişi, kocasıyla birlikte saldırdı. Şikayetçi olduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ayfer Ses ile röp.-Binadaki dairelerden görüntü

HABER-KAMERA: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), ===================================

Sivas'tan deprem bölgesine yardım

SİVAS Valiliği tarafından düzenlenen kampanyayla toplanan temel gıda, giyecek, mutfak malzemeleri, yatak, ısıtıcı ve battaniye gibi yardım malzemeleri, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi jandarma binası önünde toplanan yardımların Elazığ'a gönderilmesi için program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de katıldı.Törende konuşan Vali Salih Ayhan, "Bu acılar bizi yekvücut eyledi, birlikteliğimizi daha da güçlendirdi. İnşallah Rabbim bizi kazadan, beladan muhafaza eylesin. Çığ felaketi yaşandı, yüreğimiz orada, gönlümüz orada. Duamız ve desteğimiz onlarla. İstanbul'da uçak kazası oldu, yüreğimiz sızladı. Rabbim bunlardan bizi muhafaza eylesin" dedi. Vali Ayhan, doğal afetlere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine vurgu yaparak, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Yapılan duanın ardından yardım malzemesi taşıyan TIR, Elazığ'a uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Programdan görüntü-Valinin konuşması

-Dua edilerek TIR'ın uğurlanması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

Kaynak: DHA