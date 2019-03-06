Dha Yurt - Alkollü Kamyonet Sürücüsü Refüje Çarptı: 1 Ağır Yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, 167 promil alkollü olduğu öğrenilen bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüjdeki ağaca çarptı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Konak'tan Karabağlar yönüne giden Süleyman S.'nin kullandığı 35 K0 2936 plakalı kamyonet, tarihi su kemerlerinin yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, refüjde bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kamyonetin çarparak durabildiği ağaç, olası bir faciayı önledi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü Süleyman S., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Süleyman S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada Süleyman S.'ye yapılan alkol kontrolünde 167 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kamyonetten detay

-Sağlık ekiplerinden detay

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

Kaynak: DHA