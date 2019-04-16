Osmanlı Torununa Hakaret Gerekçesiyle Yargılanan Müjdat Gezen'in Beraatine Karar Verildi

Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, telefonla katıldığı yayında Yılmaz Özdil'le konuşurken2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever hakkında "Ben kadını beğendim yahu" dedi. Özdil'in 'Adayı versin mi abi?' sorusunun üzerine ise "Adayı değil ama neyse... Bunu sonra konuşuruz." şeklinde cevap verdi.

Gezen'in Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'le ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Müjdat Gezen hakkında beraat kararı verdi.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Müjdat Gezen ile şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever katılmazken, kendilerini avukatları temsil etti.

2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever

"MİZAHİ ELEŞTİRİLERE TAHAMMÜL ETMESİ GEREKİR"

Müjdat Gezen'in avukatı Deniz Şeren, müvekkilinin hakaret kastı olmadığını söyleyerek, "Müvekkil mizahi bir dille eleştiride bulunmuştur. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet'in temel değerlerini hedef alan açıklamalarda bulunulmuştur. Bu tarz açıklamalarda bulunan karşı tarafın mizahi eleştirilere tahammül etmesi gerekmektedir" dedi.

İDDİANAME

Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında hazırlanan iddianamede, Nilhan Osmanoğlu Vatansever'in 15 Şubat 2017'de Halk TV'de Uğur Dündar tarafından yayımlanan programa katılan Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen arasında geçen konuşmada kendisine, ailesine hakaret edildiğini belirterek şikayetçi olduğu belirtilmişti. İddianamede, program akışı, anlık seyirci tepkisi dikkate alındığında Müjdat Gezen'in hakaret suçunu oluşabileceği belirtilerek 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Kaynak: DHA