Osmanlı Torununa Hakaret Gerekçesiyle Yargılanan Müjdat Gezen'in Beraatine Karar Verildi
Konuk olarak katıldığı bir televizyon programında, 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'in beraatine karar verildi.
Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, telefonla katıldığı yayında Yılmaz Özdil'le konuşurken2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever hakkında "Ben kadını beğendim yahu" dedi. Özdil'in 'Adayı versin mi abi?' sorusunun üzerine ise "Adayı değil ama neyse... Bunu sonra konuşuruz." şeklinde cevap verdi.
Gezen'in Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'le ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Müjdat Gezen hakkında beraat kararı verdi.
DURUŞMAYA KATILMADILAR
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Müjdat Gezen ile şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever katılmazken, kendilerini avukatları temsil etti.
"MİZAHİ ELEŞTİRİLERE TAHAMMÜL ETMESİ GEREKİR"
Müjdat Gezen'in avukatı Deniz Şeren, müvekkilinin hakaret kastı olmadığını söyleyerek, "Müvekkil mizahi bir dille eleştiride bulunmuştur. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet'in temel değerlerini hedef alan açıklamalarda bulunulmuştur. Bu tarz açıklamalarda bulunan karşı tarafın mizahi eleştirilere tahammül etmesi gerekmektedir" dedi.
İDDİANAME
Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında hazırlanan iddianamede, Nilhan Osmanoğlu Vatansever'in 15 Şubat 2017'de Halk TV'de Uğur Dündar tarafından yayımlanan programa katılan Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen arasında geçen konuşmada kendisine, ailesine hakaret edildiğini belirterek şikayetçi olduğu belirtilmişti. İddianamede, program akışı, anlık seyirci tepkisi dikkate alındığında Müjdat Gezen'in hakaret suçunu oluşabileceği belirtilerek 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilmişti.
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Ateist pislik yüzünde meymenet yok zatiiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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torunu bikinisiz tanıyamadıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu milletin dili bir dini bir ayrıştırma müjdat herkes kardeş bir savaş çıksa koyun koyuna yatacak bu insanlar toprakta niye ayrıştırıyorsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Müjdat Gezen aynı çok gezen tavuk misali yerinde durmuyor aslında çok gezen değil de kümesinde Horozunu bekleyen tavuk gibi sakin olsa öyle o çiftlik senin bu çiftlik benim gibi her Horozu olan kümese atlamasa olmaz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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mansur gene cami duvarına pislemiş daha hakkındaki davalardan aklanmadan fazla artistlik yapıyorya hayırlısı al aşagı olabilir ankaradaki sçeimde şaibeli adam zaten sabıkalı dalavereciCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır