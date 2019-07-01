Son dakika! İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar

Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti.

GÖZALTINA ALINDI

AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polis ekipleri, yaşadığı tartışma sonrasında başına silah dayayan şahsı ikna ederek gözaltına aldı.

Kaynak: DHA