Son dakika! İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar

sorarım o kişi silahla avm ye nasıl girdi ?? güvenlik yokmu o avm de yalandan yere mi güvenlik var !!!!
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Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti.
AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polis ekipleri, yaşadığı tartışma sonrasında başına silah dayayan şahsı ikna ederek gözaltına aldı.
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