Son dakika! İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar

Son dakika! İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar

Son dakika! İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde, kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis ekipleri alarma geçti.

Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti.

GÖZALTINA ALINDI

AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polis ekipleri, yaşadığı tartışma sonrasında başına silah dayayan şahsı ikna ederek gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (5)

  • 1111:
    sorarım o kişi silahla avm ye nasıl girdi ?? güvenlik yokmu o avm de yalandan yere mi güvenlik var !!!!
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  • VAN LI:
    POLİSE DAHA ÇOK YETKİ VERİLSİN RABBİM TÜM SİLAHLI KÜVETLERİMİZİ KORUSUN AMİN
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    BENDE VANLIYIM GARDAŞŞŞ: POLİSE YETKİ VERİLSİN AMA ERGEN ARTİST YUNUSLARA VERİLMESİN. ALTINDA MOTOR BELİNDE SİLAH GÖZÜNDE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KAFADA KASK SANKİ CONTIRA VOLTA. . . HEYECANLARINA YENİLİP İŞ AÇACAKLAR BAŞLARINA SONRA. . .
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    VATANDAS: Amin
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