Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ayşen Gruda, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Torunu Emre Gruda tabutun başında dua etti. Ayşen Gruda cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

KIZI KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Annesi anlatırken konuşmakta güçlük çeken Elvan Gruda, "Söyleyecek çok söz var ama takatim yok. Onu herkes seviyor, övüyor, kucaklıyor... Ben de aynı duyguları paylaşıyorum ama bir farkla. Ben onun bebeğiyim. bütün Türkiye'nin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Bu süreçte bizimle beraber olan acımızı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayşen Gruda'nın değerinin hepimiz farkındayız. Onun sanatçılığı, zekası, dürüstlüğü, insana olan saygısı, sanatındaki o başarısı inanılmaz... Burada bir sürü genç öğrencisi var. O insanlara o kadar çok şey kattı ki... Alkış almaları için yollarını açtı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgiyle sonsuzluğa uğurluyoruz." dedi.

Kaynak: DHA