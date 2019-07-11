Kanada-Avustralya seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girdi! Çok sayıda yaralı var
Kanada ile Avustralya seferini yapan Kanada hava yolları şirketi Air Canada'ya ait yolcu uçağı, Hawaii hava sahasında türbülansa girdi, 30 kişi yaralandı
Kanada ile Avustralya seferini yapan yolcu uçağı, Hawaii hava sahasında türbülansa girdi, 30 kişi yaralandı. Türbulansa giren uçağın Hawaii'nin Honolulu Havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi.
UÇAK HONOLULU HAVALİMANINA ACİL İNİŞ YAPTI
Kanada'nın Toronto şehrinden, Avustralya'nın Sydney şehrine sefer yapan ve 269 yolcuyu taşıyan Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, ABD'nin Hawaii bölgesindeki hava sahasında türbulansa girdi. Uçakta, 30 kişi yaralandı. Türbulansa giren uçağın Hawaii'nin Honolulu Havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (7)
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heycan vericiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ahlaksızlık ve dinsizlik adası hawaiye giderken rabbim ufak bir uyarı vermiş, öte dünyada cayır cayır yanarsınız böyle devam edersenizCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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hahhah! yazık sana. . . hayat geçiyor ve avunuyorsun. . .2 Yayından Kaldır
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keşke sana da ufak bir uyarı verip sakat bıraksa4 4 Yayından Kaldır
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allah korumuş türbülansda uçak düşmez ama insanların kemeri bağlı olmadığı için yaralanmalar olabiliyor böyle üzücü bir durumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah korumuş . Çok tehlike yaratır bu türbülanslar . Beterin’den korusun TanrımCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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ALLAH KORUSUNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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