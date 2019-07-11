Kanada-Avustralya seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girdi! Çok sayıda yaralı var

Kanada-Avustralya seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girdi! Çok sayıda yaralı var

Kanada ile Avustralya seferini yapan Kanada hava yolları şirketi Air Canada'ya ait yolcu uçağı, Hawaii hava sahasında türbülansa girdi, 30 kişi yaralandı

Kanada ile Avustralya seferini yapan yolcu uçağı, Hawaii hava sahasında türbülansa girdi, 30 kişi yaralandı. Türbulansa giren uçağın Hawaii'nin Honolulu Havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi.

UÇAK HONOLULU HAVALİMANINA ACİL İNİŞ YAPTI

Kanada'nın Toronto şehrinden, Avustralya'nın Sydney şehrine sefer yapan ve 269 yolcuyu taşıyan Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, ABD'nin Hawaii bölgesindeki hava sahasında türbulansa girdi. Uçakta, 30 kişi yaralandı. Türbulansa giren uçağın Hawaii'nin Honolulu Havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi

Kaynak: DHA
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