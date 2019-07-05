DHA DIŞ – UNESCO Babil'i Dünya Mirasları Listesi'ne ekledi

DHA DIŞ – UNESCO Babil'i Dünya Mirasları Listesi'ne ekledi

– UNESCO Dünya Mirasları Komitesi, Babil'i Dünya Mirasları Listesi'ne ekledi.

DHA DIŞ – UNESCO Babil'i Dünya Mirasları Listesi'ne ekledi

– UNESCO Dünya Mirasları Komitesi, Babil'i Dünya Mirasları Listesi'ne ekledi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen UNESCO Dünya Mirasları Komitesi'nde yapılan oylama ile Mezopotamya kenti, Irak'taki Babil şehrini Dünya Mirasları Listesi'ne ekledi.
Bağdat'ın güneyinde bulunan Babil şehri, 4 bin yıl önce antik Babil İmparatorluğu'nun merkeziydi.


- Azerbaycan

Kaynak: DHA
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