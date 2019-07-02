DHA DIŞ- Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Kızıl Meydan'ı gezdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Kızıl Meydan'ı gezdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktıktan sonra, yetkililer ile Kızıl Meydan'ı gezdi.
Görüntü Dökümü
- Rusya
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktıktan sonra, yetkililer ile Kızıl Meydan'ı gezdi.
Görüntü Dökümü
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-Şentop'un anıta çelenk bırakması
-Şentop'un Kızıl Meydan'ı gezmesi
- Rusya
Kaynak: DHA
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