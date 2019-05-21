Almanya'da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı

Almanya'da komiser olan eşinin eğittiği köpeğin saldırısı sonrası yüzü parçalanan kadın, devletten 25 bin Euro tazminat aldı.

SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN 50 BİN EURO TALEP ETTİ

Alman basını, olayın 2015 yılında Sankt Augustin kentinde meydana geldiğini duyurdu. Olayın yaşandığı dönem, devletin, mağdur kadına 12 bin 500 Euro 'acı parası' ödediği; 45 yaşındaki kadının ise bu parayı az bularak 50 bin Euro talep ettiği belirtildi.

Bonn Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, tarafların mahkeme kararına gerek bırakmadan, 25 bin Euro tazminatta anlaşarak, davayı düşürmeyi kabul ettikleri; devletin, mağdur kadına 12 bin 500 Euro daha ödemesine hükmedildiği belirtildi.

Alman medyası, saldırgan köpeğin, olaydan bir saat sonra iğne ile öldürüldüğünü duyurdu. - Ceylan

Kaynak: DHA