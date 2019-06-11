DHA DIŞ - Motosiklet sürücüsü bu kazadan yara almadan kurtuldu

Brezilya (DHA) ? Brezilya'da yolu ortalayarak ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Hava takla atarak yere düşen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan o anlar ise bir işyerinin kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolu ortalayark viraja giren ve bu şekilde seyreden bir aracın, karşıdan gelen ve ekmek taşıyan motosikletli sürücüye çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada takla atarak kaldırıma doğru savrulurken, sürücünün taşıdığı ekmekler de etrafa dağıldı. Motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: DHA