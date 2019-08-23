Rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde çıkan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti
Cezayir'de sahneye çıkan rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde izdiham yaşandı. Yaşanan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti 21 kişi de yaralandı. Yaşanan olay sonrası rapçinin konserine devam etmesi de pes dedirtti.
Ünlü rapçi Abderraouf Derradji, geçtiğimiz gün Cezayir'de konser verdi. Rapçinin konseri için hayranları başkentte etkinliğin düzenleneceği stadyuma akın etti. Binlerce kişinin geldiği konserde izdiham yaşandı ve 5 kişi hayatını kaybetti.
İZDİHAMDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Soolking adıyla tanınan rapçinin performans sergilediği sırada stadyum girişlerinden birinde izdiham çıktı. İzdihamda 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı.
KONSERE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtilirken; yaşanan izdihama ve ölümlere rağmen konser devam etti.