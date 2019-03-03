Kepçe Operatörü, Fark Etmediği Kadını Kepçe İçine Alıp Kamyonun Kasasına Bıraktı
Çin'de bir şantiyede meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. Kepçe operatörü, fark etmediği kadını kepçe içine alarak kum yükledi. Operatör daha sonra kadınla beraber kumu kamyonun kasasına boşalttı.
Çin'de kum deposu olarak kullanılan bir şantiyede meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi.
Kamyonlara kum yüklendiği sırada bir kepçe operatörü, kepçe önünde bekleyen kadını fark etmeyerek aracı hareket ettirince, işyeri yöneticisi olan kadın kepçenin içine düştü. Kepçe ile kum alan operatör ardından bu kumu bir kamyonun kasasına boşalttı. Kumun tamamen boşaltılması ile kadın da ortaya çıktı ve bağırmaya başladı.
KADININ SAĞLIK DURUMUNA DAİR BİLGİ VERİLMEDİ
Operatör, kadının sesini duyunca aracı durdurarak büyük bir panik halinde şantiyedeki çalışanlardan yardım istedi. Çalışanların kadını bulunduğu yerden alıp hastaneye götürdükleri belirtilirken, kadının sağlık durumuna dair bilgi verilmedi.
Korku dolu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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suç kadın şefte vızır vızır işleyen kamyon dozer arasında ne bok arıyor. kenardan kontrol etsin. illa erkek çalışanlarına ahkam kesecekCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Adam kadını görüyor diyenler dikkatli baksın bir daha. Kepçenin önünde olduğu için kadın kör noktada.Cevap Yaz 11 Yayından KaldırKIYAMET: aynen katılıyorum tırlarda ve büyük iş makinalarında kör nokta vardır.yanlarından geçerken dikkatli olunmalı....3 Yayından Kaldır
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Biz çinliler çok çalışan akıllı bir millet. Bizi kimse rahatsız etmez Biz kimseye dokunma yok. BAZI yorumcular çok hakaret yaptilar burada. Bakın ben öğrenci üniversite ve ben Türkçe konusuyor. Bizde akîl saygi çok. Ama sizde bazi yorumcularin saygı medeniyet yok !Cevap Yaz 10 3 Yayından KaldırKIYAMET: chang chung sizler ne annarsınız saygıdan medeniyetten bir kere medeniyetin beşiği anadoludur bunu iyi bil birde sizde üçkağıtçılıkda çok geçen internetde gördüm arkadaş yumurtanın çikolatanın bile hilelisini yapıyorsunuz hayretler içinde kaldım zaten çin mallarının kaliteside belli.bir daha benim halkım milletim için ağzını açma....4 Yayından Kaldır