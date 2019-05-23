Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada

Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada

Moldova'da cani adam, kaldırımda yürüyen kadınların göğüs bölgesine sebepsizce yumruk attı. Darp edilen yaşlı kadın yere düşerken dehşet anları kameraya yansıdı.

Moldova'da bir adam kaldırımda yürüyen kadınların göğüs bölgesine yumruk attı. Yaşlı olan kadının, aldığı darbe sonrası yere düştüğü görüldü.

KADINLARA ANİDEN VURMAYA BAŞLADI

Olay, Moldova'nın başkenti Kişinev'de meydana geldi. Bir adamın kaldırımda yürümekte olan biri genç, diğeri yaşlı olan iki kadının göğüs bölgesine sebepsizce yumruk atması sosyal medyada büyük tepki çekti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Sokakta bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, adamın aniden kadınlara yumruk attığı; yaşlı olan kadının ise kısa bir süre sonra yere düştüğü görüldü. Yaşlı kadının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırgan adamın gözaltına alınıp alınmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Olay anı kamerada;

Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (10)

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.