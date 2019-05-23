Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada
Moldova'da cani adam, kaldırımda yürüyen kadınların göğüs bölgesine sebepsizce yumruk attı. Darp edilen yaşlı kadın yere düşerken dehşet anları kameraya yansıdı.
Moldova'da bir adam kaldırımda yürüyen kadınların göğüs bölgesine yumruk attı. Yaşlı olan kadının, aldığı darbe sonrası yere düştüğü görüldü.
KADINLARA ANİDEN VURMAYA BAŞLADI
Olay, Moldova'nın başkenti Kişinev'de meydana geldi. Bir adamın kaldırımda yürümekte olan biri genç, diğeri yaşlı olan iki kadının göğüs bölgesine sebepsizce yumruk atması sosyal medyada büyük tepki çekti.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Sokakta bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, adamın aniden kadınlara yumruk attığı; yaşlı olan kadının ise kısa bir süre sonra yere düştüğü görüldü. Yaşlı kadının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Saldırgan adamın gözaltına alınıp alınmadığı konusunda bilgi verilmedi.
Olay anı kamerada;
Kaynak: DHA
YORUMLAR (10)
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Buna Ne yaparım bılıyor musunuz yanımda olsaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hastadır kafadan hastaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Abdülgaffur KemikkıranCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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akp lidir 3 gün sonra salarlarCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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HADİ BANA VURSUN ONU VARYA KEMİKLERİNİ KIRARIMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır