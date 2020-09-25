DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri nasıl yapılır?

(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, twitter hesabından DGS tercihleri hakkında bilgi verdi. DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?