DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri nasıl yapılır?
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DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri nasıl yapılır?

25.09.2020 07:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 07:36
DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri nasıl yapılır?

(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, twitter hesabından DGS tercihleri hakkında bilgi verdi. DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmak için gerçekleşen DGS tercihleri başladı.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." dedi.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

GS tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak belirtilen tarih aralığında gerçekleştirebilecek. Adaylar tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatli okumaları gerekmektedir.

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