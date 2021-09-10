DGS tercihler ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları hangi gün açıklanacak?
Son Dakika: DGS tercih sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklama merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tercihlerin ardından sonuçlar erişime açılacak. 7 Eylül'ün ardından 2021 DGS tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, kendilerini lisans öğrencisi yapacak tercih sonuçlarına odaklandı. ÖSYM'nin yapacağı son dakika açıklama ile 2021 DGS tercih sonuçları aday T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin yapacağı son dakika açıklama ile 2021 DGS tercih sonuçları aday T.C kimlik numarası ile sorgulanacak. Gözler şimdi DGS sonuç sorgulama ekranında. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihler ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
DGS TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih sonuçlarına ilişkin bir tarih bilgisi bulunmuyor.
7 Eylül 2021 tarihinde son bulan tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.
DGS TERCİH DÖNEMİ BİTTİ Mİ?
DGS tercih dönemi 7 Eylül'de sona erdi.