DGS taban ve tavan puanları açıklandı! DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır?

2020 DGS sıralamaları, taban ve tavan puanları binlerce aday tarafından gündemde yoğun olarak araştırılıyor. 2020 DGS taban ve tavan puanlarına nasıl ulaşılır? DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır?