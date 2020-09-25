DGS taban ve tavan puanları açıklandı! DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır?
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DGS taban ve tavan puanları açıklandı! DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır?

25.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:47
DGS taban ve tavan puanları açıklandı! DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır?

2020 DGS sıralamaları, taban ve tavan puanları binlerce aday tarafından gündemde yoğun olarak araştırılıyor. 2020 DGS taban ve tavan puanlarına nasıl ulaşılır? DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır?

DGS tercihleri başladı. En doğru tercihlere ulaşmak için beklenen DSG taban ve tavan puanları yayınlandı. DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercihleri nasıl yapılır?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden tercih yapabilirler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen DGS taba ve taban puanları açıklandı.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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