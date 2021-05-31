DGS başvuru ne zaman? DGS son başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti nedir?

DGS sınav başvuru tarihleri merak ediliyor. Başvuru sürecinin son gününe gelindi. Son günde en çok araştırılan konu olan başvuru tarihi sürecinde sınav fiyatları da merak edildi. Peki, DGS başvuru ne zaman? DGS son başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti nedir? Konuya ilişkin cevaplara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS sınav başvuru tarihleri merak ediliyor. Başvuru sürecinin son gününe gelindi. Son günde en çok araştırılan konu olan başvuru tarihi sürecinde sınav fiyatları da merak edildi. Peki, DGS başvuru ne zaman? DGS son başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti nedir? Konuya ilişkin cevaplara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DGS BAŞVURU NE ZAMAN?

DGS sınavı sayısal ve sözel olarak iki bölümden oluşan bir yetenek sınavıdır. Yapılacak olan sınav 10.15 'te başlayıp 2 saat 30 dakika sürecek. 10.15-12.45 saatleri arası uygulanacak olan sınav çoktan seçmeli şekilde yapılacak.

Dikey Geçiş Sınav başvuruları 21- 31 Mayıs tarihleri arasındaki süre içinde yapılıyor. Başvurunun son günü 31 Mayıs (bugün). Bugünden sonra başvuru yapmak isteyenler için geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olarak belirlendi.

2021 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 DGS başvuru ücreti 150 liradır.