Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı

13.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:59

Konya'da seyir halinde olan bir otomobilin, devriye atan trafik polis ekip aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada,2'si polis, 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE POLİS ARACI SAVRULDU

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi.

Şehir merkezinden Sille istikametine seyir halinde olan Konya İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat T. idaresindeki 42 A 5533 polis aracına aynı yönde seyir halinde olan Muhammed Yasin B. idaresindeki 06 FZ 7174 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan polis aracında bulunan polis memurları Murat T. ile Mehmet C. ve diğer araç sürücüsü Muhammed Yasin B. yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memurları Murat T. ile Mehmet C. ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer sürücü ise Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA