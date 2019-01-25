Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsteyen İşçi, Aracın Altında Kalarak Can Verdi
Çin'de bakım yapılan aracı tutan demir kollardan biri koptu. Bir işçi devrilmek üzere olan lüks aracı tutmak isterken, altında kalarak hayatını kaybetti.
Çin'de lüks araçların bakımının yapıldığı bir serviste yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Otolift ile kaldırılmış olan Rolls-Royce'un altına bakım yapıldığı sırada, aracı havada tutan demir kollardan biri koptu.
İŞÇİLERDEN BİRİ HEMEN KAÇTI
Sol arkaya doğru devrilmeye başlayan aracın altındaki işçilerden biri kaçarken; diğer işçi aracın sol ön tekerini tutarak aracın devrilmesini önlemeye çalıştı.
YAŞANAN OLAYLAR KAMERALARA YANSIDI
Aracın yükselmesi ile ayakları yerden kesilen işçi, aracın tamamen yere düşmesi ile aracın altında kalarak can verdi. Diğer işçi ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan o anlar ise otomobil servisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
YORUMLAR (8)
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CINLILER COK PARA GOZ VE MALIN DEGERINI BILIRLER CEKIRGENIN SONUCevap Yaz Yayından Kaldır
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bırak düşsün be kardeşim canından kıymetlimiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ecel şaşırtırmış insanı kurtulurdu kaçsaydıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bizim üstümüzde devrildi ama tutmaya calısmadık bıraktık kaçtık :) tutulurmu 3 tonjluk araba yazık olmusCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Of ya yazık kaç tonluk arabaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır