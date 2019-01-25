Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsteyen İşçi, Aracın Altında Kalarak Can Verdi

Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsteyen İşçi, Aracın Altında Kalarak Can Verdi

Çin'de bakım yapılan aracı tutan demir kollardan biri koptu. Bir işçi devrilmek üzere olan lüks aracı tutmak isterken, altında kalarak hayatını kaybetti.

Çin'de lüks araçların bakımının yapıldığı bir serviste yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otolift ile kaldırılmış olan Rolls-Royce'un altına bakım yapıldığı sırada, aracı havada tutan demir kollardan biri koptu.

İŞÇİLERDEN BİRİ HEMEN KAÇTI

Sol arkaya doğru devrilmeye başlayan aracın altındaki işçilerden biri kaçarken; diğer işçi aracın sol ön tekerini tutarak aracın devrilmesini önlemeye çalıştı.

YAŞANAN OLAYLAR KAMERALARA YANSIDI

Aracın yükselmesi ile ayakları yerden kesilen işçi, aracın tamamen yere düşmesi ile aracın altında kalarak can verdi. Diğer işçi ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan o anlar ise otomobil servisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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