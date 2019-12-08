: Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü

08.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:36

Sivas'ta ağırlık nedeniyle dengesi bozulan vinç, işçi Semih Eken'in üzerine devrildi. Vinç kolu ile fabrika çatısının arasına sıkışan ve kanlar içinde kalan Eken, hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Sivas- Erzincan yolunun 7'nci kilometresindeki mermer fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatı kaplamasında çalışan Semih Eken, Hamit Ö.'nün kullandığı vinçle çatıdaki malzemeleri indirmek istedi. Bu sırada iddiaya göre ağırlık nedeniyle dengesi bozulan vinç, devrilip, yan yattı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Eken, devrilen vincin kolunun altında kaldı. Durumu gören diğer işçiler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vinç kolu ile fabrika çatısının arasına sıkışan ve kanlar içinde kalan Eken, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Semih Eken'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

YAKINLARI YIKILDI

Olayın ardından vinç operatörü Hamit Ö., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 1 sene önce askerden geldiği öğrenilen Semih Eken'in cansız bedeni, halatlara bağlanıp, çatıdan indirildi. Yapılan incelemenin ardından Eken'in cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen gencin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: DHA

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