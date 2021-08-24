Devrilen traktörün sürücüsü öldü
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Doğan Yerlikaya (24), öldü.
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Doğan Yerlikaya (24), öldü.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Horzum Embelli Mahallesi Peynir Çukuru mevkiinde meydana geldi. Doğan Yerlikaya yönetimindeki 45 ZU 104 plakalı traktör, şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Doğan Yerlikaya, kaza yerinde öldü. Doğan Yerlikaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan