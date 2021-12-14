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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'da caddeye çıkan otomobile çarpmamak için Fatih Çakır'ın (39) manevra yaptığı motosikleti devrildi.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da caddeye çıkan otomobile çarpmamak için Fatih Çakır'ın (39) manevra yaptığı motosikleti devrildi. Çakır'ın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Çakır, caddeye çıkan Aynur K. (25) yönetimindeki 16 KPA 68 plakalı otomobile çarpmamak için kullandığı 16 APV 769 plakalı motosikletiyle manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, Çakır yaralandı. Fatih Çakır, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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