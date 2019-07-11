Balıkesir'de dehşete düşüren kaza! Kayaların altında can verdi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kontrolden çıkan taş yüklü kamyon, kayarak yoldan çıkan bir otomobilin üstüne devrildi. Kazada devrilen kamyon kasası ile üzerinde bulunan dev kaya parçalarının altında ezilen otomobilin şoförü Gökhan Tokat (45) hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ise son anda dışarı çıkmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-İstanbul Otoyolu Günaydın mevkisinde yağışlar nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kayan Gökhan Tokat yönetimindekiotomobil, yoldan çıkarak çamura saplandı. Tokat'ın aracını kurtarmak istediği sırada Ali Muki yönetimindeki taş yüklü kamyon da toprak yolda kayarak otomobilinin üstüne devrildi. Bu sırada İbrahim Başaran yönetimindeki otomobil de her iki araca çarptı.

SON ANDA ÇIKMAYI BAŞARDI

Feci kazada devrilen kamyon kasası ile üzerinde bulunan dev kaya parçalarının altında kalan otomobilin sürücüsü Tokat, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Burak Taşkın ile son anda dışarı çıkmayı başardı. Kazada Taşkın ile kamyon şoförü Muki ve diğer otomobil sürücüsü Başaran yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Gökhan Tokat'ın cansız bedenini taşların altından çıkarırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tokat'ın cesedi Susurluk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak: İHA