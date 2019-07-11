Balıkesir'de dehşete düşüren kaza! Kayaların altında can verdi
Balıkesir'de aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kaza yaptı. Devrilen kamyondan dökülen kayaların altında kalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kontrolden çıkan taş yüklü kamyon, kayarak yoldan çıkan bir otomobilin üstüne devrildi. Kazada devrilen kamyon kasası ile üzerinde bulunan dev kaya parçalarının altında ezilen otomobilin şoförü Gökhan Tokat (45) hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ise son anda dışarı çıkmayı başardı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir-İstanbul Otoyolu Günaydın mevkisinde yağışlar nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kayan Gökhan Tokat yönetimindekiotomobil, yoldan çıkarak çamura saplandı. Tokat'ın aracını kurtarmak istediği sırada Ali Muki yönetimindeki taş yüklü kamyon da toprak yolda kayarak otomobilinin üstüne devrildi. Bu sırada İbrahim Başaran yönetimindeki otomobil de her iki araca çarptı.
SON ANDA ÇIKMAYI BAŞARDI
Feci kazada devrilen kamyon kasası ile üzerinde bulunan dev kaya parçalarının altında kalan otomobilin sürücüsü Tokat, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Burak Taşkın ile son anda dışarı çıkmayı başardı. Kazada Taşkın ile kamyon şoförü Muki ve diğer otomobil sürücüsü Başaran yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Gökhan Tokat'ın cansız bedenini taşların altından çıkarırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tokat'ın cesedi Susurluk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
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acılen bu konu herkes eğitim verılmelıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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NÜFUSU 20 MİLYONA YAKLAŞAN İSTANBUL SAĞLADIĞI VERGİ VE KAYNAKLARLA ÜLKE BÜTÇESİNE TÜRKİYENİN YARISINDAN FAZLA KATKI SUNMAKTADIR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ ÇEVİRDİKLERİ ENVAYİ ÇEŞİT DALEVERALARA RAĞMEN KAYBETMENİN KUYRUK ACISIYLA İSTANBUL BELEDİYE MECLİS YAYININDA GÖRÜLDÜĞÜ KADARIYLA ENGELLEMEYE ÇALIŞMAKTADIRLAR BU YAYINLARI İZLEYEN ADİL, VİCDANLI, AKILLI VE BİLİNÇLİ SEÇMENLER KESİNLİKLE GELECEK SEÇİMLERDE VERECEKLERİ OYLARLA BUNLARI SANDIĞA GÖMECEKLERDİR.Cevap Yaz 27 14 Yayından Kaldır
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on parmağında on yalanla belediye başkanlığı aldığını görmedik biz. . hakaret ederken bile mağduriyet devşirebilen başkana başarılar dileriz. . ağlamak için erken değil mi? beceremeyecekse bırakabilir.4 8 Yayından Kaldır
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insallah sende böyle kamyon altında kalırsın adam ölmüş senin yoruma bak13 16 Yayından Kaldır
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NÜFUSU 20 MİLYONA YAKLAŞAN İSTANBUL SAĞLADIĞI VERGİ VE KAYNAKLARLA ÜLKE BÜTÇESİNE TÜRKİYENİN YARISINDAN FAZLA KATKI SUNMAKTADIR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ ÇEVİRDİKLERİ ENVAYİ ÇEŞİT DALEVERALARA RAĞMEN KAYBETMENİN KUYRUK ACISIYLA İSTANBUL BELEDİYE MECLİS YAYININDA GÖRÜLDÜĞÜ KADARIYLA ENGELLEMEYE ÇALIŞMAKTADIRLAR BU YAYINLARI İZLEYEN ADİL, VİCDANLI, AKILLI VE BİLİNÇLİ SEÇMENLER KESİNLİKLE GELECEK SEÇİMLERDE VERECEKLERİ OYLARLA BUNLARI SANDIĞA GÖMECEKLERDİR.Cevap Yaz 38 24 Yayından Kaldır
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ölümünde hayırlısını ver yarabbimCevap Yaz 44 2 Yayından Kaldır
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çok acı bir trajedi son. Allah rahmet eylesinCevap Yaz 35 Yayından Kaldır
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