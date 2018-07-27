Devletin "İbadethane" Müjdesi Süryanileri Sevindirdi

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Vakıflar Meclisince alınan, Genel Müdürlüğün idaresindeki kilise, sinagog gibi ibadethanelerin azınlık vakıflarına bedelsiz olarak tahsisinin önünü açan karar, Mardin'deki Süryanileri sevindirdi.



Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst karar organı Vakıflar Meclisinin aldığı kararla Vakıflar Yönetmeliği'ne, "Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen ve vakfiyesinde yer alan amaca uygun kullanılan hayrat taşınmazlar ile ibadethane olarak kullanılan taşınmazlardan kullanım bedeli alınmayabilir." ifadesi eklendi.

Bugüne kadar vakıf camileri için uygulanan kararla artık Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan sinagog, kilise, manastır gibi taşınmazların ilgili vakfa bedelsiz tahsis edilebilmesinin önünün açılmasını Süryaniler memnuniyetle karşıladı.

Süryaniler, karar kapsamında ilk olarak İstanbul Taksim'deki Sacre Coeur (Kutsal Kalp) Kilisesi'nin, Süryani Katolik Kilisesi Vakfına 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi üzerine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini dile getirerek, dua etti.

"Çok heyecanlandık"

Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Hiçbezmez, Vakıflar Genel Müdürlüğünün aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



Süryani Katolik kardeşleri için kilisenin tahsisinin kendilerini mutlu ettiği ifade eden Hiçbezmez, "Gerçekten bu konuda çok heyecanlandık. Devletimizin, Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin bu konuda çok hassas olduğunun bilincindeyiz. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Diasporada yaşayan Süryaniler de çok mutlu oldu"

Hiçbezmez, Süryani Ortodokslar olarak karardan duydukları mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Avrupa nezdinde de güzel şeyler bunlar. Onların gözünde Türkiye'de güzel şeylerin olduğunu göstermiş oluyoruz. Bizleri çok memnun etti bu karar, çok mutluyuz. Diasporada yaşayan Süryaniler de çok mutlu oldu. Türkiye'de yaşan Süryaniler olarak da mutlu olduk. İnşallah devamı gelir. Özellikle Cumhurbaşkanımızın emeğinin karşılığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımıza, devletimize, AK Parti'ye minnettarız."

Vakıflar Genel Müdürlüğünden, Mardin ve bölgedeki bazı kiliselerin de kendilerine tahsis edilmesi halinde tadilat ve bakımlarını gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini anlatan Hiçbezmez, boş kiliselerin de tahsisi ile kendilerine kiraya verilmesini, bunların onarımını yaparak kullanıma açmak istediklerini vurguladı.

- "Şükran borçluyuz"

Rahip Gabriel Akkurt da kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ibadethanelerin sahiplerine tahsisinin önemli olduğunu dile getirdi.

Akkurt, şunları kaydetti:

"Sevindirici ve mutlu bir haber. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, devletimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, şükran borçluyuz. İnşallah tapusuyla verirler, böyle daha güzel olur. Buralar ibadet yerleridir. Rum olsun, Ermeni olsun, biz Süryaniler olsun bizim de kiliselerimiz bu şekilde vakıflara devredilmiş. İnşallah oraları da Vakıflar Genel Müdürlüğü sahiplerine verir. Dua ve bereketler diliyoruz, devletimiz ve büyüklerimiz için."