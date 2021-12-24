DEVLET SANATÇI OLMAK İSTEYEN 32 YILLIK AHŞAP USTASI KIRGIN

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ISPARTA'da ağaç parçalarını 32 yıldır sanat eserine dönüştüren ahşap ustası Fatih Mehmet Sezer (67), yelkenli gemiden Karadeniz takasına, peçeteliklerden tarihi Isparta evlerine, ördekten denizatına kadar akla gelebilecek her şeyi yapıyor. Devlet sanatçılığı için 15 eser ile başvuru yaptığını belirten Sezer, unvanın verilmemesi nedeniyle kırgın olduğunu söyledi.

Trabzon'dan babasının görevi nedeniyle 55 yıl önce Isparta'ya gelen Fatih Mehmet Sezer, liseyi bitirdikten sonra 17 yıl akvaryumculukla uğraştığı, bir süre sonra da çocukluğundan beri sevdiği ahşap el sanatlarına yöneldi. İşinde ustalaşan 3 çocuk babası Sezer, şimdilerde bir iş merkezinin bodrum katında kiraladığı iki dükkanda birbirinden güzel ahşap eserlere imza atıyor.

32 yıldır ahşap ustalığı yaptığını ifade eden Sezer, yelkenli gemiden Karadeniz takasına, peçeteliklerden tarihi Isparta evlerine, ördekten deniz atına kadar akla gelebilecek her şeyi ahşapta canlandırdığını söyledi. Mesleğini çok sevdiğini anlatan Fatih Mehmet Sezer, 50 santimlik bibloyu, sabır ve özenle 3-4 günde tamamladığını dile getirdi. Sezer, ölünceye kadar atölyesinde çalışmayı istediğini belirtti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin de dikkatini çekmeyi başardığını anlatan Sezer, önceki yıllarda 'devlet sanatçısı' unvanı almak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 15 eser ile başvuru yaptığını ifade etti. Sezer, kendisine bu unvanın verilmemesi nedeniyle kırgın olduğunu belirtti. Sezer, atölyesinde çalışırken sohbet etmeyi, sanatını başkalarına öğretmeyi ve bu işe meraklı olanları ağırlamaktan mutlu olduğunu sözlerine ekledi.