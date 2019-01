Devlet Bahçeli, Yılmaz Özdil'e Sert Tepki Gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yılmaz Özdil'in 1881 adet kitabı tanesi 2 bin 500 liradan satmasına "1881 adet Atatürk kitabı satanlar için ballı kaymaklı ticaret sorunu vardır. Bu sorunu da alavere dalavereyle çözmüşlerdir" sözleriyle tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarına söyle devam etti:

GÖREVİMİZ AĞIRDIR BÜYÜKTÜR

"31 Mart yerel seçimlerine 64 kala İstanbul'dayız. 500 yıla yakın bir süre Türklüğün başkenti ve hükümdarlık merkezi olmuş bu şehrin önemi bizim için çok ayrıdır. İnancım odur ki burada yapacağımız her çalışma huzurlu ve müreffeh bir Türkiye'ye başlangıç edecektir. Burada elde edeceğimiz siyasal sonuçlar moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. İstanbul Türkiye'nin özetidir, özelidir, özgüvenidir. Ev ev, semt semt, sokak sokak mahalle mahalle milletimizin sahibi olduğu tüm zenginliklerini barındırmaktadır. Aşacağımız her siyasi engel, ulaşacağımız her siyasi zemin, Türkiye genelinde karşımıza çıkacak tüm zorlukları aşmada heyecan verecektir. Görevimiz ağırdır, büyüktür, tarihidir."

"HEDEFLERİMİZİN GERİSİNE DÜŞEMEYİZ"

"İstanbul'da hak ettiğimiz siyasi mevkiye gelmek, şeytanın bacağını kırmak ertelenemez bir amaçtır. Kıt imkanlarla boğuşuyorsunuz ama davamızı bir adım daha ileri taşımaktan vazgeçmiyorsunuz. Dayanılmaz zorlukların farkındayım. Aynı zamanda yan gelip yatanları, dedikodu yayanların, engel oluşturmaya çalışanların dönen tekere çomak sokanlara izin vermiyorsunuz. Hepinize müteşekkirim. Ancak mevcutla yetinemeyiz, miras yedilere benzeyemeyiz, yerimizde sayamayız, hesabi davranamayız. Halimize şükretsek bile hedeflerimizin gerisine düşemeyiz. İstanbul muazzam bir fethin mirasıdır. Bunu bilmek buna müstahak olmak sadece görev değil, tarihi mükellefiyettir. Tarihin en büyük Türk kentinde fetih ruhuna sahip olmadıkça ne yapsak beyhudedir. Gücümüze güç katmamız, yürüyüşümüze sürat eklememiz ortak gayemiz olmalıdır. Buna duyarsız kalamayız. İstanbul, İslam medeniyetinin yüz akıdır. Her karışında şehidin hatırası vardır. Her köşesinde camilerden yükselen ezanları, burçlarında dalgalanan umutları, yüksek bir ahlakı vardır."

"ZULÜM 1453'TE BAŞLADI DİYENLERLE HESABIMIZ VARDIR"

"Bu kentte gemiler karadan yürütülüp, yıkılmaz denen surlar yıkılmışsa, imkansız görünen ne varsa büyük çabayla üstesinden gelinmişse aynısını biz niye yapamayız. Sevdalısı olduğumuz bu kentte niye geriye düşelim? Niye arzuladığımız seviyede olmayalım? MHP'nin diriliş ve şahlanışına niye imza atmayalım. Çevresine kötümserlik aşılayanları kenara itersek önemli mesafeler alırız. Biz İstanbul'un surlarına tırmanıp üç hilali diken Ulubatlı'nın torunuyuz. Fetih neslinin son halkasıyız. İstanbul biziz, biz İstanbul'uz. Hepimiz Türkiye'yiz, hepimiz büyük Türk milletiyiz. Zulüm 1453'te başladı diyenlerle hesabımız vardır. 31 Martta kaos planı yapanlardan sorulacak hesabımız vardır. .dağınık olursak, enerjimizi içimize harcarsak bu hesabı nasıl öderiz? Gıybet günah değil mi, aynı zamanda dava adamı, insan azmanı olunmaz. Bu terazi bu sıkleti çekmez. Ülkücülük hayat boyu devam eden tek taraflı sevda sözleşmesidir. Boş işlerle geçirecek vakit yoktur. Ne bir olacağız ya da günümüz heba ve israf edeceğiz. Ya adam gibi olup davamızı taşıyacağız ya da yatağından taşan ırmaklar gibi saçılıp gideceğiz. Günlük hesapların peşinde koşmayan, davamızı İstanbul'a yaymayı kafasına koymuş yüksek vasıflı insanlarla hedefimize ulaşacağız. Bunun da kuvvetli bir teşkilatlanmayla olacağı açıktır. Bu erdemi gösterebilecek olanların MHP'nin özlediği siyasal yükselişe ve İstanbulluların özlediği günlere ulaştıracağından eminim. MHP İstanbul'da vardır, büyüyecektir, güçlenecektir. Bu yükselişe hiç kimse mani olamaz. Bu yükselişi hiç kimse kesemez, engelleyemez."

"CUMHUR İTTİFAKI ZİLLETİ SİLİP SÜPÜRECEKTİR"

"İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun şekilde uzlaşmaya vardık. Ayrımız gayrımız yoktur. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız da Sayın Binali Yıldırım'dır. Artık İstanbul'da bir belediyemiz olsun, artık İstanbul'da yerel düzeyde biraz dokunsun. Arayışımız bu yöndedir. Kendi adaylarımız için ne yapıyorsak onlar için de aynısını yapacağız. Büyükşehir ve ilçe meclislerinde etkin olmalıyız. Cumhur İttifakı İstanbul'da güçlü olmalıdır. Şayet İstanbul, zilletin yönetimi altında olursa milli bekamız ağır hasar alacaktır çünkü zillette hayır yoktur, zillette umut yoktur, zillette gelecek yoktur. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı zilleti silip süpürecektir. Cumhur İttifakının 24 Haziran'da aldığı sonuçların 31 Mart'ta tahkimini kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak belirledik. 4 ayaklı stratejimize 2 ana siyasi hedefimizi belirledik ve paylaştık. 30 büyükşehir belediye başkanlığının tamamında ve alt belediyelerinde Cumhur İttifakı'nın doğasına riayet edecek şekilde AK Parti ile uzlaşmaya vardık. Oy dağılımlarını dikkate alıp siyasi irademizi netleştirdik. Siyasetimizi gölgeleyecek hiçbir ilişki ağı içinde olmadık. Sağlam duruşumuzu, berrak düşüncelilerimizi İstanbul'daki her insanımızla paylaşınız. Belediye derken bekayı görmezden gelmeyeceğiz, zilleti güldürmeyeceğiz. İstanbul'da hasretle belirlediğimiz zafere muhakkak ulaşacağız. Sonuna kadar beka diyeceğiz. Bu uğurda her fedakarlığı yapacağımızı aklımızdan çıkarmayacağız."

"1881 ADET ATATÜRK KİTANI SATANLAR İÇİN BALLI KAYMAKLI TİCARET SORUNU VARDIR"

"CHP yine tarihin yanlış tarafındadır. Allah herkese nasibine göre az veya çok bir zeka vermiştir. Bunlarda devlete bağlılık, bayrağa sorunu vardır. Terör bir beka sorundur. Teröristlere cici çocuk muamelesi yapanlar bekayı anlamazlar. 15 Temmuz'a tiyatro diyenler bekayı göremezler. HDP ile yasak ilişki yaşayanlar için beka sorunu tam bir hayaldir. Haine hain diyemeyen, katile katil diyemeyen zevat için börek çörek sorunu vardır. 1881 adet Atatürk kitabı satanlar için ballı kaymaklı ticaret sorunu vardır. Bu sorunu da alavere dalavereyle çözmüşlerdir."

"TRUMP'IN MADURO'YA DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ ŞİDDETLE KINIYORUM"

(Venezuela'daki gelişmeler) "ABD Başkanı Trump, bir devlet başkanını Twitter ile devirmeye çalışmıştır bu haydutluktur. Demokrasi ağır bir yara almıştır. Uluslararası düzen mahvın eşiğindedir. BM zalimler yanındadır. Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyorum. Maduro'nun teslim olmaması dileğimdir. Maduro'ya yapılan alçak girişim başka ülkeler için örnek teşkil edecektir. Ülkemizde tatlı su demokratlarından üç kelime işitilmiş değildir. Vurgun yemiş gibiler. Biz zalime zalim demeyi sürdüreceğiz. Tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Zorbalığı perişan edileceğini inançla söyleyeceğiz."

"BEŞİKTAŞ SİLİVRİ, MALTEPE'DE MUTLAK ZAFER BEKLİYORUM"

31 Mart 2019'da Türkiye ehline emanet edilecek. Ülkemizi hiç kimse tutamayacak. Bayrağa sahip çıkacağız, vatanımıza sahip çıkacağız, onurumuza sahip çıkacağız, davamıza sahip çıkacağız, geleceğimize sahip çıkacağız. 1000 yıllık kardeşliğimizi yaşatacağız. Bölücülüğü normal görmeyeceğiz. İstismara izin vermeyeceğiz. Çatışmaya ortak olmayacağız. Milli değerler etrafında kenetleneceğiz. MHP asla teslim olmayacaktır, sonuna kadar mücadele edecektir ve İstanbul'da başarılı olacaktır. Burada sizlerden aldığım güçle beka için milli karar, cumhur için istikrar. Beşiktaş Silivri, Maltepe'de mutlak zafer bekliyorum."