Son dakika! Devlet Bahçeli, Nagehan Alçı'nın canlı yayındaki "Öcalan" iddiasına çok sert yanıt verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada gazeteci Nagehan Alçı'nın teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili iddiasına cevap verdi.

ALÇI'YA VE AKŞENER'E YANIT

Grup toplantısında Nagehan Alçı'ya ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Mitil İmralı'ya atılmış" sözlerine yanıt veren Bahçeli, "İP'in başındaki şahsiyet diyor ki, 'Mitili İmralı'ya atmışlar.' Bir gazeteci de malum mektuptan önce haberim olduğunu söyleyerek gözünü yalana dolana teslim etmiştir. İP'in başındaki şahın bunu söylediğine göre ya İmralı'da nöbete girmiş ya da Pensilvanya'dan sufle almıştır. MHP ile teröristler arasında en küçük bağ kurmak bile iblisin oyununa gelmektir. Bizi hedef alarak İmralı canisi mektubundan medet umduğumuzu, göz yumduğumuzu aklından geçirmek, rüyada görmek, hayalini kurmak alçaklıktır, arsızlıktır. Bizim söylediğimiz şudur; HDP Kandil'in siyasi aracısıdır. Ha HDP, ha Kandil bunların aralarında fark yoktur. HDP'nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayına destek mesajı terörist başı tarafından kabul görmemiştir. MHP, İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın başarısı için ter dökmüş, emek vermiştir. İstanbul'a bir mitil attık gelin görün hepsi toz toprak gibi havaya kalktı. Malum isim ve çevreler mitilimizi duyunca militanlaştıkça militanlaştılar. Zavallılar nereden bilsin mitili, onların çoktan tutuşmuş fitili. Biz mitil attık, onların beti benzi attı." dedi.

İSTANBUL SEÇİMİ

Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:

"Ülkemiz 31 Mart 2019'dan 23 Haziran 2019'a kadar geçen 84 günlük sürede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimine kilitlenmişti. YSK, İBB seçimini yenilenmek kaydıyla 6 Mayıs'ta iptal etmişti. Hem İstanbul, hem Türkiye seçimin siyasi kampanya sürecine sahne oldu. Çalışmalarımızı bu alanda teksif ettik. Bu nedenle grup toplantılarımıza ara vermiştik. MHP, hiçbir taahhüdünü unutmamıştır. Hiçbir vaadini ihmal ve inkar etmemiştir. 23 Haziran seçimi sürecinde neye inanıyorsak, neyi doğru buluyorsak tavrımızı ve duruşumuzu buna göre belirledik. Tarafız ve tarzımız bilinmekteydi. Cumhur ne diyorsa ona kulak verdik. Cumhur İttifakı'nın hedefleri doğrultusunda gece-gündüz demedik, gerçekten üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Müsterihiz. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Hiç kimse orasını burasını oynatmasın, herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Aklına geleni işleyip, her ağacı taşlamaya yeltenmesin."

ALÇI NE DEMİŞTİ?

Nagehan Alçı, Habertürk TV'de canlı yayına katıldığı bir programda şunları söylemişti:

"Ben hiçbir zaman Cumhur İttifakı'na ve MHP'ye herhangi bir tepki göstermedim. Öcalan'ın mektubu çok fazla konuşuluyor. Öcalan'ın mektubu elbette ki devletin bilgi ve izni dahilinde kamuoyuyla paylaşıldı. Bu bir devlet projesi. Devlet bey de Cumhur İttifakı'nın genel başkanından biri olarak, evletin içinde de nüfuzlu biri olarak, elbette ki bundan bilgi sahibidir diyorum. Öcalan bir mektup yazıyor. HDP'nin tarafsız olması gerektiğine dair. Devletin gönderdiği -elini kolunu sallayan kimse gidemez- bir akademisyen PKK üzerine uzun yıllardır çalışmalar yapan biri -ben de kamuoyuyla birlikte bu ismi duydum- ve kendisine ulaşıp bilgi aldım. Onun söylediği, yaklaşık bir ay kadar önce on yıldır uğraştığı Öcalan ve PKK ile ilgili kitapların Ocalan'a ulaştırıldığı bilgisini aldığını, Erdoğan'a ulaşmaya çalıştığını, sayısız mektup yazdığını ama bunların cevapsız kaldığını; bundan yaklaşık on gün iki hafta kadar önce Bülent Arınç'a ulaşmaya çalıştığını ve Arınç'a PKK konusunda uzmanlıklarını anlatıp kitaplarını gönderince Arınç'ın kendisini cumhurbaşkanına götürdüğünü ve hakan fidanın da olduğu bir görüşme yaptıklarını ve o görüşmede de bütün çalışmalarını Öcalan'la ilgili tahlillerini anlattığını söyledi."