Devlet Bahçeli CHP'lilere sordu: Yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuşmasının büyük bir bölümünü Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemine ayırdı. Referandum çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert ifadelerle eleştiren Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun kıvranması huzursuz olması, kriz ayinine çıkması amaçsız ve çapsız siyaset hastalığıdır" dedi.

"KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇEMBER DARALIYOR"

Bahçeli konuşmasının devamında, "Kılıdçaroğlu için bazen hüzünleniyorum, su alan teknesi içinde ayağına taktığı paletle yüzme alıştırması yapmasını hayretle izliyorum. Beni dinlesin gidişat hayrı alamet değildir. Kılıçdaroğlu için çember daralıyor, suyu ısınıyor, kader ağlarını dört bir yandan örüyor" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ CHP'LİLERE SORDU: YENİ DOĞMUŞ SÜTLE BESLENEN SIĞIR YAVRUSUNA NE AD VERİLİR?

Konuşmasında CHP'lilere, Müge Anlı'nın sunduğu "Güven Bana" isimli yarışmada sorduğu "Yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?" sorusuyla göndermede bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

"CHP'li sözcüler dedikodu yapmak yerine şu sıralar moda haline gelen cevabı da oldukça zor olan yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?' sorusunun cevabını aramaya koyulmalılar. Şıklar arasında bulunan oğlak, sıpa, kuzu, buzağı seçeneklerinden birisini tercih edebilecekler, arzu ederlerse telefon jokeri ve çift cevap jokerini de kullanabilecekler.Bize göre daha yararlı bir iş yapmış olacaklar, böylece zamanları da boşa geçmemiş olacaktır."