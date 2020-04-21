DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Ali Babacan'ın liderliğindeki DEVA Partisi'nin yaptırdığı ilk ankete göre; yüzde 36 gibi bir oran mevcut siyasal partilerden memnun değil, yeni bir yapıya oy verebileceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 17-18 aralığında.

AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, ilk seçim anketini yaptırdı. Yapılan ankete göre;yeni bir partiye oy verebileceğini ifade edenlerin oranı en az yüzde 17-18 civarında olduğu belirtildi.

DEVA PARTİSİ TAŞINIYOR

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre; DEVA Partisi'nin Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Genel Merkez Binası'ndaki fiziki çalışmalar tamamlandı. Ancak koronavirüs nedeniyle taşınmak için önümüzdeki hafta beklenecek. Genel Merkez'in açılışı ise korona ve Ramazan nedeniyle yapılması beklenmiyor. Parti yöneticilerinin önümüzdeki haftadan itibaren Genel Merkez'de çalışmalara başlayacağı belirtildi.

BABACAN, AKŞENER VE DAVUTOĞLU'NA KOMŞU OLACAK

Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na komşu olacak. İYİ Parti'nin Genel Merkez Binası Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunuyor. Gelecek Partisi'nin Genel Merkez Binası da Mustafa Kemal Mahallesinde yer alıyor. Gelecek Partisinin Genel Merkez binasının tadilatı bitti.Genel Merkez'in açılışı 17 Nisan olarak planlanmıştı, ancak koronavirüs nedeniyle açılış ertelendi.

YENİ BİR YAPIYA OY VEREBİLECEĞİNİ İFADE EDENLERİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ



Edinilen bilgiye göre DEVA Partisi'ne İstanbul'dan bir şirket tarafından sunumda bulunuldu. Yapılan sunuma göre yüzde 36 gibi bir oran mevcut siyasal partilerden memnun olmadığını belirtti. Yeni bir yapıya oy verebileceğini ifade eden grubun da en az yüzde 17-18 civarında rakamlar olduğu ifade edildi.