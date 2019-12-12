Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı
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Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı

Kayseri'de balıkçılık yapan şahıs, balık tutmak için gittiği barajda tam 2 metre uzunluğunda ve 38.5 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Balıkçı, yakaladığı dev yayın balığını taşımakta zorlanırken paylaştığı fotoğrafları görenler gözlerine inanamadı.

12.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:23
Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı

'nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger'in, 2 metre uzunluğunda ve 38.5 kilo ağırlığındaki yakaladığı balığı taşıdığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı.

DEV BALIKLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger, ilçede bulunan Barajı'nda yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 38.5 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Murat Ülger, yakaladığı yayın balığı ile barajın kıyısında fotoğraf çekindi.

GÖRENLER İNANAMADI

Yakaladığı balığı sırtına alarak aracına götüren Murat Ülger'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı. Fotoğraflar kısa sürede onlarca kişi tarafından beğenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı
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