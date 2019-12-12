Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı
Kayseri'de balıkçılık yapan şahıs, balık tutmak için gittiği barajda tam 2 metre uzunluğunda ve 38.5 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Balıkçı, yakaladığı dev yayın balığını taşımakta zorlanırken paylaştığı fotoğrafları görenler gözlerine inanamadı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger'in, 2 metre uzunluğunda ve 38.5 kilo ağırlığındaki yakaladığı balığı taşıdığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı.
DEV BALIKLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde balıkçılık yapan Murat Ülger, ilçede bulunan Bahçecik Barajı'nda yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 38.5 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Murat Ülger, yakaladığı yayın balığı ile barajın kıyısında fotoğraf çekindi.
GÖRENLER İNANAMADI
Yakaladığı balığı sırtına alarak aracına götüren Murat Ülger'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler hayretler içinde kaldı. Fotoğraflar kısa sürede onlarca kişi tarafından beğenildi.