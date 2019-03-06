Derya Uluğ, Ofsayt Cevabıyla Sosyal Medyayı Salladı!

Derya Uluğ, Ofsayt Cevabıyla Sosyal Medyayı Salladı!

Son dönemlerde şarkılarıyla başarılı bir çıkış yakalayan güzel şarkıcı Derya Uluğ, takipçisinin "Ofsayt ne deseler korneri anlatırsın" mesajına verdiği cevap ile sosyal medyada olay oldu.

Fenerbahçeli güzel şarkıcı Derya Uluğ, takipçisine sosyal medya hesabından verdiği ofsayt cevabıyla çok konuşuldu.

"BUNDAN SONRA FUTBOLU BIRAKIYORUM"

Ünlü şarkıcı, takipçisinin "Ofsayt ne deseler korneri anlatırsın" mesajına "Baban kalede sen defanstasın, ben abimle rakip takımdayım. Abim bana pas attığında ben senin babana senden daha yakınım. Golü attım gol iptal çünkü ofsayttayım" cevabını verdi. Takipçisi ise cevap karşısında "Ben bundan sonra futbolcu bırakıyorum. Çok özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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