Derya Bedavacı yeni şarkısını My Cabaret'te görücüye çıkardı
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Derya Bedavacı yeni şarkısını My Cabaret'te görücüye çıkardı

Çarşamba günleri My Cabaret'te sahne alan başarılı şarkıcı Derya Bedavacı, bu haftada etkileyici bir performansa imza attı

27.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:42
Derya Bedavacı yeni şarkısını My Cabaret'te görücüye çıkardı

"Bu gece özel bir gece. Hareketli, oynak ve kıvrak şarkıları bir kenara bıraktık. Bu geceki repertuvarımız sizler için şifa, göklerden bizleri seyreden ustalar için selam niteliğinde" sözleriyle programının startını veren Derya Bedavacı, , Aşık , Ahme Kaya gibi bir çok usta ismin eserlerini yorumladı.



Kaynak: Snob Magazin

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