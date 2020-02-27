Derya Bedavacı yeni şarkısını My Cabaret'te görücüye çıkardı
Çarşamba günleri My Cabaret'te sahne alan başarılı şarkıcı Derya Bedavacı, bu haftada etkileyici bir performansa imza attı
27.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:42
"Bu gece özel bir gece. Hareketli, oynak ve kıvrak şarkıları bir kenara bıraktık. Bu geceki repertuvarımız sizler için şifa, göklerden bizleri seyreden ustalar için selam niteliğinde" sözleriyle programının startını veren Derya Bedavacı, Müslüm Gürses, Aşık Mahzuni Şerif, Ahme Kaya gibi bir çok usta ismin eserlerini yorumladı.
Kaynak: Snob Magazin
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