Öğrenci Velisi, Öğretmeni Okulun Koridorunda Darp Etti! O Anlar Kamerada
Çankırı'da bir ortaokul öğretmeni, öğrenci velisi tarafından okulun koridorunda darp edildi. Okulda eğitime yarım gün ara verilirken olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çankırı'da bir ortaokulda veli tarafından ders esnasındaki öğretmen koridora çıkarılarak darp edildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli kişi, çocuğunu darp ettiği iddiasıyla İsmet İnönü Ortaokuluna gelirken veli H.A., öğretmen M.S.'yi ders sırasında dışarı çağırarak koridorda darp etti. H.A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası okulda eğitime yarım gün ara verilirken olay anı ise okulun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka amacı olmayan, bu amaç uğrunda hedeflere ulaştıkça mutluluk duyan ve geleceğin meslek erbaplarını yetiştiren eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir yenisi de ilimizde gerçekleşmiştir. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, eğitim öğretim faaliyetlerinin önündeki en büyük engeldir. Eğitim çalışanları; veli, öğrenci gibi birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef alınabilmekte ve bunlara karşın öğretmenlerimiz mağduriyet yaşamaktadırlar. Valimizin takdirleriyle, öğrenci ve öğretmenlerde meydana gelen tedirginliklerden dolayı 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle sonu İsmet İnönü Ortaokulu'nda eğitim-öğretime yarım gün ara verilmiştir. 22.05.2019 tarihinde İsmet İnönü Ortaokulunda görev yapan meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda mağdur olan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Öğretmenimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu bilinçle öğretmenimizin şahsında, tüm eğitim camiamıza yapılan bu çirkin saldırının takipçisi olacağız" dedi.
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öğretmenleri yüceltmeyin de indirmeyin de. maaşlı hizmetli. idealisti var ve kalabiliyorsa- her meslekte- onlara saygılar. psikopat veli-hasta-vatandaşı da öğretmen-memur-doktoru vs. de Allah ıslah etsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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olan öğretmende mal gibi duruyor göm kafayı kır burnunu mal gibi dayak yiyor. . bu kadar olur kendini savunamayan acizzzzzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne hocası ya bunlar varya atamalardan sonra iki yıl daha eğitimden geçmeli dersi sevdirebilme ve anlatabilme üzerine! AHMET AÇ oğlum 73''''ÜNCÜ SAYFAYI OKU YAVRUM okuda oku, ne oldu zorunuza mı gitti, yüzde 85''''iniz eğitmenliğini iyi yapmıyor M. E. B. NESLİMİZİN TANIMINI YAPIYORUM , SADECE İYİYİZ ÇOK İYİ DEĞİLİZ MÜKEMMEL Mİ HİÇ DEĞİLİZ ! KIÇINIZI KALDIRIN ÇIKIN OKULLARI HAFTALIK GEZİN,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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helal olsun milli eğitim e, valla öğretmenine memuruna iyi sahip çıkıyo, çıkmalıda zaten. ama amerika emniyet teşkilatında, altında donun olmasın ama kafanda kepin olsun çünkü müdürlerin selama ihtiyacı var. şehit olan polis bile hiç bir müdürün umrunda değil. sadece müdürlerin değil gerçi kimsenin umrunda değil millet vekillerinin bile, ateş düştüğü yeri yakıyo. bizde sıra ne zaman bize gelecek diye bekliyoruz. bunlar amerikada oluyor, yanlış anlamayın türkiye gibi anlaşılmasın soruşturma yemeyimCevap Yaz Yayından Kaldır
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takipçisi olsanız ne olacak hangi takip ettiğiniz olaylarda adelet yerını bulduda bumu bulacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır