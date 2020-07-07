Dershane nasıl yazılır? TDK'ya göre Dershane mi, Dersane mi? Dershane ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Dershane". Peki, dersane nasıl yazılır? TDK'ya göre Dershane mi, dersane mi yazılır?

Dershane kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, dershane TDK'ya göre nasıl yazılır? Dersane nasıl yazılır? Dersane mi, dersane mi? TDK'ya göre dershane kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE DERSHANE NASIL YAZILIR? Dersane: Yanlış Dershane: Doğru DERSHANE İLE ÖRNEK CÜMLELER Dershane: (dersha:ne), Arapça ders + Farsça ?ane 1. isim Derslik: "Genç kızlığın bütün şakraklığı dershaneyi kapladı, her kafadan bir ses çıkıyordu." - Aka Gündüz 2. isim Öğrencilere okul dışında para ile ders veren özel kuruluş.