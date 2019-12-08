: Derin yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Şevval Sam frikik vermekten kurtulamadı

08.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:53

FOX TV'nin sevilen dizisinde kilit karakter Ender'i canlandıran Şevval Sam son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Birbirinden cesur pozlar paylaşan Sam, son paylaşımıyla takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

DERİN BACAK DEKOLTELİ ELBİSESİYLE CESUR POZ VERDİ

46 yaşındaki Sam konser öncesi kuliste derin bacak dekolteli elbisesiyle öyle bir poz verdi ki, oyuncuya iltifat dolu yorumlar yağdı. Başarılı oyuncunun paylaşımının yorum kısmını takipçileri "O kadar güzelsin ki dünyanın yaşamaya değer olduğuna bizi inandırıyorsun güzel kalpli kadın. Maşallah Allah nazarlardan saklasın.Ya aşırı güzelsin ama. Abla yakıyorsun güzelliğinle" gibi hayranlıklarını dile getiren mesajlarla doldurdular.

FRİKİK VERDİ

Öte yandan Şevval Sam'ın verdiği ufak frikik de bazı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bütün paylaşımları ilgiyle takip edilen ve geçtiğimiz günlerde 46. yaşını kutlayan Şevval Sam yıllar geçtikçe güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.

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