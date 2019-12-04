Derin yırtmaç ve dekoltesiyle ödül törenine katılan Aybüke Pusat, göz kamaştırdı
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Derin yırtmaç ve dekoltesiyle ödül törenine katılan Aybüke Pusat, göz kamaştırdı

Genç oyuncu Aybüke Pusat, dün akşam ödül törenine giderken derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı. Kırmızı halıda poz veren Pusat'a övgü yağdı.

04.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:51
Derin yırtmaç ve dekoltesiyle ödül törenine katılan Aybüke Pusat, göz kamaştırdı

Yılın stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerin ödüllendirildiği ELLE Style Awards 2019 dün akşam 'da gerçekleşti. Birçok ünlü ismin ödül aldığı gecede şıklıkları damga vurdu.

DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

FOX ekranlarında yakın zaman önce final yapan Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncusu , şıklığıyla ödül töreninde rüzgar gibi esti. Ödül törenine sponsor olan markanın tanıtım yüzlerinden biri olan Aybüke Pusat, geceye gümüş renkli derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbiseyle katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Ödül törenine Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, "Yılın Yükselen Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Ölmez, geceye kendisi gibi oyuncusu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile katıldı. Davete Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Hazal Filiz Küçükköse, Şeyma Subaşı ve Demet Evgar gibi isimler de katıldı.

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