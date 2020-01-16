16.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:46

Geçtiğimiz hafta Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekle-şen sevgili Barış Kerim Cesur'un Derin Düşünceler 2, "Memleketimden İnsan Manzaraları" sergisinin ne açılışına ne de ziyaretine gidebildim. Gitmek için plan yaptığım gün Barış'ın başka işi çıktı yine olmadı. "Vermeyince Mâbud; ne yapsın Sultan Mahmud" durumu kısmet değilmiş.

Sevgili Barış Kerim Cesur ile fotoğraf sohbet daveti aracılığıyla tanıştım. 2020 yılının ilk iş gününde Türkiye Fotoğraf Vakfı ve Türkiye Fotoğraf ve Gezi Kulübünün birlikte hazırladığı Foto Sohbetlerine konuk oldum. "Doğum Fotoğrafçılığı" nı anlattığım yılın ilk etkinliğinde fotoğraf aşıklarıyla beraber olmak ve deneyimlerimi paylaşmak muazzam bir duyguydu.

Sevgili Barış Kerim Cesur o gece fotoğraf sergisinden bahsedince "tabii ki geleceğim" demiştim ama kısmet işte. Barış; Sokak/ Şehir Fotoğrafçısı, TFGK-Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübünün de kurucusu. Çok genç yaşta olmasına rağmen sayısız fotoğraf sergisine ve projesine imza atmış.

Serginin yola çıkış teması "İnsan". Konu insan olunca işin içine direkt hayat giriyor. Sevgili Barış sergisini; "Derin Düşünceler Memleketimden İnsan Manzaraları; insan üzerine kurulur bir sergi. Neden mi? Çünkü hayatımızın her anında mutlaka hüzünleri, sevinçleri, mutlulukları bir arada yaşıyor ve kendi dünyamızda da bu psikoloji ile karşılaşıyoruz. Hayatın ne kadar zor olduğunu ve yaşamın insanlardan neleri getirip neleri götürdüğünü psikolojik açıdan gösteren ve anlatan bir sergidir bu." diye tanımlıyor.

Fotoğraflarından da insana dair yansımalar ve duygular hissediliyor.

Sevgili Barış şubat ayında yeni bir sergiye hazırlanıyor. Umarım bu kez hem açılışı kaçırmam :) Barış, fotoğraf dostlarıyla her ay farklı sergilerde buluşurken gelecekte ismini çok daha fazla duyacağız.

Işığın bol olsun Barış.